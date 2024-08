Nani Roma i Alex Haro guanyen a Hungarian Baja

Nani Roma i Alex Haro s'han proclamat campions de la competició de Cross-Country Hungarian Baja aquest passat cap de setmana, amb el Ford Raptor T1+.

El cotxe és el mateix amb què Roma i Haro participaran en l'edició d'enguany del Rally Dakar, però també el mateix que portarà Carlos Sainz i el seu copilot Lucas Cruz. Es tracta d'una pick-up amb suspensió avançada, independent en els dos eixos, en davanter i en el del darrere, sobre pneumàtics de 37 polzades. Du un motor V8 Coyote de 5,0 litres i la carrosseria està feta de fibra de carboni. En total, el cotxe té un pes mínim de 2.010 kg, una amplada de 2,3 metres i un angle d'aproximació de més de 70°.

El madrileny encara no ha pujat al volant del Ford, però el català ja ha aconseguit la primera medalla per l'escuderia, en un traçat conegut per les corbes sinuoses que posen a prova la conducció més tècnica dels pilots. La pròxima cita serà al Rally del Marroc entre el 4 i 11 d'octubre, i serà una proposta molt similar a la del Dakar, amb varietat de terrenys, que donaran encara una visió més completa de l'actuació del nou cotxe.

L'edició d'enguany del Dakar es disputarà entre els dies 4 i 17 de gener del 2025, on Sainz buscarà la seva cinquena victòria del Ral·li, després de proclamar-se campió per quarta vegada en l'edició de l'any passat per davant de Guillaume De Mévius i Sébastien Loeb. Roma es va veure obligat a retirar-se el 2024, però el pilot català porta més de vint anys d'experiència en el Dakar, i dues victòries, una en motos, i l'altre en cotxes, en una de les competicions més dures del món del motor.