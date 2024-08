El Figueres i l'Olot s'alien en la celebració del segon torneig benèfic TEA

«El Figueres i l’Olot no juguen la Champions, però deixen petjada social i transformen la vida de la gent del territori». Així de contundent ha sigut el directiu de l’entitat blanc-i-blava, Ramon Serra, en la presentació de la segona edició del torneig benèfic TEA entre garrotxins i altempordanesos, que ha tingut lloc avui al Municipal d’Olot. L’esdeveniment es disputarà el proper dimecres 28 d’agost al Municipal d’Olot entre diverses seccions d’ambdós clubs i el preu de l’entrada serà de 10 euros, tenint en compte que tots els diners recaptats aniran destinats a TEA Garrotxa, l’associació que dona suport a les famílies amb nens i nenes amb el Trastorn de l’Espectre Autista. Les entrades anticipades ja estan a la venda i es poden comprar a través del web del club garrotxí ueolot.com.

«El nostre dia a dia no és fàcil, però aquests projectes ens fan aixecar el cap i tirar endavant», ha afegit Serra. Per part de l’entitat olotina, Nuri Fité ha animat a tothom a assistir-hi: «Esperem que hi hagi una gran festa a l’estadi amb un esperit d’inclusió i solidaritat». D’altra banda, Vanessa Catalan, membre de TEA Garrotxa, ha agraït la iniciativa dels dos clubs.

El torneig tindrà partits entre els juvenils, els sèniors masculí i femení i les seccions Integra d'ambdós conjunts.