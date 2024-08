Andreu Cufí i Abril Torrent, guanyadors de la 17a Cursa del Fau

Maçanet de Cabrenys i el santuari del Fau han acollit, un any més, la Cursa del Fau. Enguany, en la dissetena edició d’una prova més que consolidada en el panorama del trail running català, la competició ha reunit uns sis-cents participants en les seves tres modalitats.

Tot i que la cursa també comptava amb dos recorreguts de divuit i de nou quilòmetres, l’edició de vint-i-tres quilòmetres ha puntuat per al Valls Catalanes Trail Running Challenge 2024. Aquest circuit reuneix nou curses repartides entre les comarques gironines i la Catalunya Nord, i tornarà a Maçanet a l’octubre, amb la disputa de l’Olla de Tapis.

Final ajustat pels homes

Enguany, Andreu Cufí ha guanyat en categoria masculina i Abril Torrent s’ha imposat en la femenina. Cufí ha recorregut els vint-i-tres quilòmetres en un temps de 2 hores, 16 minuts i 20 segons. Victor Da Costa ha quedat segon molt a prop de Cufí, creuant la meta només vint-i-nou segons més tard. El podi masculí l’ha completat Jordi Gou, amb una marca de 2 hores, 27 minuts i 34 segons.

El podí masculí amb Da Costa, Cufí i Gou. / Lucia Luque

Abril Torrent, dominadora

Per la seva banda, la rosinca Abril Torrent -una habitual en les proves de fons de la província- ha patit menys per endur-se la primera posició. Torrent ha completat el recorregut en 2 hores, 57 minuts i 32 segons, molt per sobre de Cristina Ferrer (3 hores i 19 minuts) i de Gemma Avellí (3 hores, 27 minuts i 31 segons).

El podi femení amb Ferrer, Torrent i Avellí. / Lucia Luque

Tots aquests temps computen per a la classificació general del Valls Catalanes, que es decidirà amb les tres últimes proves aquest octubre vinent.