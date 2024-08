“És un any d'aprenentatge i de prova, vull demostrar que puc jugar a Divisió d'Honor”

Sergi Franch Pallisera (Figueres, 2006) és waterpolista i enguany debutarà a la millor categoria estatal, la Divisió d'Honor, amb el CN Sant Andreu. Franch trencarà barreres i es convertirà en el primer altempordanès i el primer jugador sorgit del Club Waterpolo Figueres que jugarà a l'elit d'aquest esport, encara força desconegut pel públic general. El jove esportista explica la seva precocitat a les piscines, el seu sacrifici lluny de l'Empordà i el camí fins a la primera divisió.

Com et va sorgir la passió pel waterpolo?

Jo feia natació a Figueres, el meu germà va fer el pas al waterpolo i jo vaig decidir provar-ho. Em va agradar molt i vaig anar millorant. Vaig començar amb sis anys, un any menys del que en teoria estava permès a Figueres.

Com van anar aquests primers anys i com vas fer el salt a Sabadell?

A Figueres estava molt content, tenia amics i teníem molta química. Vaig debutar molt jove amb el sènior, devia tenir onze o dotze anys. Més endavant em va cridar la Selecció Catalana per fer un entrenament setmanal al CAR de Sant Cugat. Cada setmana s'anava eliminant gent. Jo vaig arribar a l'última setmana i havia d'anar al Campionat d'Espanya, però per culpa de la Covid no es va disputar. A ells els feia falta veure'm jugar un partit real, però com que no vam poder-lo fer, no em van becar pel CAR. Me'n vaig tornar a Figueres amb les mans buides. Vaig moure'm i vaig saber que el Sabadell estava interessat en mi, i cap allà que vaig anar.

"Els primers dos anys a Sabadell entrenava tres cops setmanals, anava i tornava en cotxe"

Com comences allà?

Entrenava tres cops setmanals, i els primers dos anys anava i tornava en cotxe. Era molt dur, però era un sacrifici per arribar a l'alt nivell. A Sabadell era un altre món, allà estava obligat a entrenar bé per tenir minuts. Recordo que els primers dos anys patia molt a l'hora de nedar: tots els que feia temps que eren al club nedaven més i més ràpid que jo i això em frustrava molt. A vegades, encara que ho donés tot, no podia. Plorava mentre nedava, per la impotència, però també em servia com a motivació.

I què et trobes a Sabadell? Com és el club?

És una estructura molt més professionalitzada. Per exemple, et permet veure partits del primer equip a la Champions; són partits d'altíssim nivell, com podria ser un Sabadell-Brescia. Veient-los aprens molt: mirar com entrenen i juguen els grans t'ajuda a millorar.

Quant temps fa que ja no vas i vens per anar a entrenar?

Fa dos anys, quan vaig començar Batxillerat. Els primers dos anys, a l'ESO, em perdia una hora de classe cada dia que tenia entrenament. Això era inviable de cara a Batxillerat. A més, era molt desgast pel meu pare, que era qui em solia portar. A partir del tercer any vaig parlar amb el club. Com que tenen pisos pels jugadors del primer equip, em van aconseguir una plaça. Jo vaig haver de pagar, però vaig passar a compartir amb jugadors més grans del sènior.

"Sabia que tenia ofertes de Primera Nacional, però el meu somni sempre ha estat jugar a la Divisió d'Honor"

I com portaves el fet d'estar lluny de casa?

Doncs el primer mes va estar molt bé i va ser molt divertit, però de cop un dia em vaig adonar que estava lluny de casa, que trobava a faltar els meus amics... Va ser un xoc.

Vas progressant amb el juvenil, però, quan t'apropes al primer equip, et trobes amb un tap lògic, ja que allà hi ha jugadors d'elit amb molta més experiència.

Els últims dos anys vaig anar fent entrenaments amb el primer equip, tant jo com dos companys més. L'any passat el meu entrenador em va dir que tenia difícil jugar amb el sènior. Sabia que tenia ofertes de Primera Nacional (segona divisió). El meu somni, però, sempre ha estat jugar a la Divisió d'Honor. Això em va motivar a entrenar molt i fa uns mesos se'm va comunicar que el Sant Andreu estava interessat en mi. El meu entrenador, en Ferran, va ajudar-me molt en aquest sentit. Fa uns mesos el sènior del Sabadell jugava contra el mateix Sant Andreu, em van convocar i vaig fer tres gols. Això els va convèncer i a partir d'aquí ja em van contactar de manera formal, per fitxar-me.

Sergi Franch, al centre, en una acció defensiva. / Arsenio Waterpolo

A partir d'ara quin volum d'entrenament tindràs?

Ara ja entrenaré cada dia, matí i tarda. Comencem pretemporada el 19 d'agost, més aviat que molts altres equips, perquè el Sant Andreu disputarà l'Eurocopa, que s'inicia abans que la lliga.

Com et defineixes com a jugador?

Soc molt físic. Agafo molt, soc fort, ràpid. El que em falta més, això sí, és la visió de joc. Jo noto que, a diferència de molts companys, no vaig créixer veient partits d'alt nivell.

"Soc un jugador molt físic, soc fort i ràpid"

I què hauries de fer per millorar en aquest aspecte?

S'ha de mirar molts partits, i fer-ho analitzant el que passa. No n'hi ha prou amb quedar-se amb allò bàsic sinó que s'ha d'intentar entendre el joc. Aquesta és una feina que hem de fer pel nostre compte.

Quins objectius tens per aquesta temporada?

És el primer any a l'elit. Per mi és un any d'aprenentatge i de prova. Tinc l'objectiu de demostrar que puc jugar a Divisió d'Honor. Per això, sé que he d'intentar evitar errors importants, més enllà de fer molts gols o assistències. És un any de supervivència. A partir d'aquí, el Sant Andreu és un bon aparador de cara a poder cridar l'atenció, més endavant, dels equips més punters de la lliga.

Franch, mostrant un trofeu. / Empordà

No crec que hi hagi molts jugadors de la teva edat a Divisió d'Honor.

No, no. Devem ser uns quinze, més o menys. Conec a la majoria d'ells.

Tens possibilitats d'anar a la selecció espanyola?

Per edat, la que em tocaria ara seria la selecció júnior. Si pogués tenir l'oportunitat de ser-hi convocat, potser seria la manera d'obrir-me portes per l'absoluta. Ara bé, és molt difícil.

"El meu somni és jugar uns Jocs Olímpics"

Quin és el teu somni en el waterpolo?

El meu somni és jugar uns Jocs Olímpics. Em marco la fita de les Olimpíades del 2032. Per això, necessito mantenir-me a Divisió d'Honor, potser anar a un equip de Champions i qui sap si a un club d'Itàlia, Sèrbia o Hongria, els tres països estrangers punters.

La selecció espanyola té una bona base de jugadors catalans, però l'esport continua sent força desconegut. Per què creus que es dona aquest fet, i què diries a la gent per enganxar-la al waterpolo?

Crec que el waterpolo és un esport complicat d'entendre. Hi ha poca informació sobre com es juga, sobre com funcionen les faltes... Si la gent fos capaç de comprendre l'esport seria més popular, però sense aquesta popularitat tampoc serà possible que el públic arribi a entendre com es juga. És difícil.