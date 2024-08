L'Ajuntament de Figueres proposa distingir Anna Junyer amb la Fulla de Figuera de Plata

L'Ajuntament de Figueres ha proposat distingir l’entrenadora de bàsquet figuerenca Anna Junyer amb la Fulla de Figuera de Plata 2024. Junyer, que aquesta setmana ha aconseguit la medalla de plata als Jocs Olímpics de París en el 3x3 de bàsquet, opta a un reconeixement que distingeix personalitats per la seva aportació a la ciutat. L’exjugadora de l’històric La Casera als anys vuitanta ja havia rebut la medalla de plata al mèrit esportiu el 1995 per part de l’Ajuntament de Figueres. Les propostes per a la Fulla de Figuera de Plata es poden presentar fins al 31 d’agost, la Comissió del Nomenclàtor les avaluarà i el lliurament dels guardons serà a l'octubre.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, explica que “és una proposta de reconeixement que arriba en el seu moment àlgid com a entrenadora. És una llegenda del bàsquet, a la ciutat la tenim molt present i porta el nom de Figueres en l’àmbit estatal i mundial”.

Una vida pel bàsquet

Anna Junyer Genover (Figueres, 1963) formava part del mític equip de bàsquet de La Casera de Figueres que va liderar l'entrenador Rafel Mora, amb el qual es va proclamar Campió d'Espanya i va pujar a la màxima categoria, posteriorment vinculat a l'Adepaf. Després, Junyer va brillar amb el Picadero de Barcelona i altres equips fins que va fer el salt al Dorna Godella. Amb aquest equip va guanyar dues copes d'Europa. Junyer ha estat considerada la millor base del bàsquet estatal. Internacional 140 vegades amb la selecció espanyola, va acumular vuit lligues, vuit copes i vuit lligues catalanes. L'any 1992 no va poder disputar els Jocs de Barcelona, ja que va haver d'escollir entre la presència en el Pla ADO del conjunt olímpic o el Dorna. Aquell any va signar un triplet històric amb Lliga, Copa i Copa d'Europa.

La seva trajectòria a la pista va ser reconeguda el 1995 per l’Ajuntament de Figueres amb la medalla de plata al mèrit esportiu. Alhora, fa dos anys, Junyer ja va participar en un altre acte de ciutat, sent una de les pregoneres de les Fires i Festes de la Santa Creu en què es volia reconèixer i reivindicar el paper de la dona en l’esport.

Un reconeixement amb dues categories

La Fulla de Figuera de Plata té com a objectiu distingir la persona o el col·lectiu que ha destacat per la seva aportació a la ciutat. Hi ha dues categories, per a entitats i per a persones. És un premi a una trajectòria i a un compromís cívic amb Figueres, amb la condició que s’hagi generat un consens ciutadà i un sentiment públic de demanda d’atorgament d’aquesta distinció. Qualsevol ciutadà, individualment o col·lectiva, pot presentar propostes de persones o entitats que consideri mereixedores d’aquest reconeixement.

Quan s’acabi el termini, la Comissió del Nomenclàtor, formada per vint membres, avaluarà i acordarà les propostes, que hauran de ser ratificades en el ple ordinari d’octubre. El lliurament dels guardons serà a l'octubre durant la celebració del Dia de Ciutat, l’acte de commemoració de l’aniversari de la concessió a Figueres del títol de ciutat.

Les proposicions es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Figueres, físicament a l’OMAC (avinguda de Salvador Dalí 107) o telemàticament als portals municipals. La presentació telemàtica és obligatòria en cas que la sol·licitud la formalitzi qualsevol persona jurídica (associacions o entitats). Juntament amb la instància s’ha d’adjuntar un resum amb la trajectòria de la persona o entitat candidates, fent especial èmfasi amb els mèrits que tinguin relació amb la temàtica del premi. També es pot incorporar a la candidatura, una valoració personal i de fites destacades assolides, així com cartes o signatures de suport.