Les altempordaneses Carrasco i Colinas tornen a classificar-se pel Mundial de Cèrcol Aeri

Les atletes aèries altempordaneses Helena Colinas i Judith Carrasco tornaran a ser als Campionats Mundials de Cèrcol Aeri d'aquesta tardor. Serà el segon any consecutiu que hi assistiran, després de la tretzena posició obtinguda l'octubre passat. Són l'únic duet espanyol que ha aconseguit la fita de repetir classificació per l'esdeveniment.

El Mundial se celebrarà a Suècia, entre el 23 i el 27 d'octubre. Per classificar-se, la parella s'ha valgut de la puntuació obtinguda el passat 28 de juny a Giessen (Alemanya), on van decidir arriscar amb un número ple de noves tècniques dinàmiques.

Colinas, de Pontós, i Carrasco, de Vilabertran, formen el duet Silver and Gold i comparteixen les seves actuacions a les xarxes socials. Les dues altempordaneses entrenen i es preparen per la competició de manera autodidacta.