El Peralada completa la plantilla amb dues peces ofensives més

El CF Peralada ha oficialitzat dos fitxatges més durant la darrera setmana, i ambdós futbolistes arriben amb la missió de reforçar la parcel·la d'atac. Amb ells, ja són onze les noves incorporacions de l'equip d'Àlex Marsal per a la temporada 2024-2025.

El primer és Aleix Grabulosa, migcampista ofensiu de vint-i-un anys. Grabulosa és nascut a Girona i firma procedent de la Pobla de Mafumet, també de 3a Federació. Va formar-se al planter de l’Espanyol i va passar també pel filial de l’Sporting de Gijón, abans de firmar pel conjunt tarragoní, on ha jugat el darrer any i mig. El Peralada l'ha definit, a les seves xarxes socials, com un "jugador amb molt de toc que és tot un perill amb la pilota als peus".

També té vint-i-un anys l’altre nou atacant xampanyer, Bamta Bande. El jove davanter va jugar la temporada passada al Lloret, a la Lliga Elit, on va anotar tretze gols i va acabar sent un dels màxims anotadors del grup. Tot i la seva joventut, Bande ha passat per clubs de zones ben diverses d'Espanya com Zamora, Ciudad Real o Múrcia. En Bande, els xampanyers esperen trobar "un jugador amb velocitat, desequilibri i última passada".