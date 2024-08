Figueres blindarà els accessos a l’estadi Albert Gurt amb sistemes digitals per “acabar amb els robatoris de material”

L’Ajuntament de Figueres blindarà els tres accessos de l’entrada a l’estadi municipal Albert Gurt amb tanques amb sistemes digitals perquè només hi puguin entrar usuaris i clubs autoritzats. S’accedirà a les zones de les entrades de l’estadi a través de controls per empremta dactilar i amb targeta. Amb aquest sistema i la instal·lació de les tanques perimetrals de 2,30 metres d’alçada "es vol acabar amb l’entrada d’usuaris no autoritzats que deterioren les zones d’entrenament i de joc, i amb els robatoris de material als clubs usuaris", expliquen des del consistori. L'espai també compta amb quatre càmeres de videovigilància.

Els treballs per instal·lar els terminals ja s’han licitat, s’hi han presentat dues empreses i s’adjudicaran pròximament. El pressupost base de licitació és de 95.922,29 euros i es finançarà a través del Govern espanyol (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) i de la Unió Europea (fons Next Generation). El termini d’execució de les obres serà de dos mesos i mig.

Actualment, els tres accessos a l’estadi estan delimitats amb noves tanques que s’obren manualment, amb clau, o amb comandament a distància: des de les pistes de tennis (Pujada del Castell); des del caminet per als vianants que hi ha entre l’aparcament de l’Hospital i les piscines municipals (carrer Glòria Compte) i des de la zona entre la pineda i darrere del poliesportiu Roser Llop.