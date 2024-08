L'equip d'Anna Junyer guanya la medalla de plata de bàsquet 3x3 als Jocs de París

La figuerenca Anna Junyer s'ha vestit de plata en els Jocs de París com a seleccionadora de l'equip de bàsquet 3x3. El combinat espanyol, format per Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso i Juana Camilión ha sorprès a tothom en arribar a la final després de derrotar a la tota poderosa formació dels Estats Units (18-16). En el partit decisiu, les noies que dirigeix Anna Junyer han tingut opcions fins al darrer moment d'empatar i forçar la pròrroga, però el darrer tir no ha volgut entrar (17-16).