L'empresa de Figueres Gosbi és la nova patrocinadora de la USAP de Perpinyà

Gosbi, empresa altempordanesa especialitzada en nutrició d’animals de companyia, serà el patrocinador principal de la USAP de Perpinyà a partir d'aquesta temporada 2024-2025. Així, Gosbi canvia el futbol pel rugbi, ja que la corporació havia estat espònsor principal del Girona FC durant els darrers tres anys.

El logotip de l'empresa estarà present a la part frontal de les samarretes del club del Rosselló. A banda, també serà visible a l'estadi de la USAP, l'Aimé Giral, i als mitjans digitals i les xarxes del club francès.

François Rivière, president de la USAP, ha declarat estar "molt orgullós d'acollir Gosbi com a patrocinador principal", ja que ambdues companyies "comparteixen els mateixos valors de treball i ambició". Per l'històric club de rugbi, l'aliança representa una "magnífica oportunitat per donar a conèixer la marca USAP més enllà de les fronteres franceses".

Per la seva banda, el Grup Gosbi ha explicat que el patrocini pretén unir "dues institucions imprescindibles i simbòliques del territori català". Isaac Parés, fundador i CEO de l'empresa figuerenca, ha anunciat que el patrocini també pretén aportar ajudes econòmiques a associacions destinades a promoure el respecte animal. L'acord preveu donar dos euros a una d'aquestes organitzacions per cada samarreta venuda, a més de destinar recursos a diverses accions solidàries que se celebraran durant la temporada.