L’Adepaf anuncia Juanjo Segura com a nou entrenador pel sènior de Copa Catalunya

El sènior del CB Adepaf ja té nou entrenador per la temporada vinent a Copa Catalunya. El jove tècnic Juanjo Segura, de 39 anys, assumirà el càrrec després de passar per diversos equips d’Espanya i Mèxic. Segura ha declarat que vol «aportar a l’equip i al club, per sobre de tot, capacitat de treball».

Segura haurà d'assumir la tasca de liderar un projecte ple de canvis, ja que fins a set jugadors han causat baixa amb l'Adepaf. Es tracta de Guillem Díaz, Marc Abad, Franco Badami, Brayan Ortega, Giuliano Labrocca, Nicolas Humbert i Pol Darnés.