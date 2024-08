“A Atenes 2004 vaig arribar amb experiència i en un moment molt bo de competició”

Javier Bosma Mínguez (Roses, 1969) és un dels dos únics medallistes olímpics nascuts a l'Alt Empordà. Bosma va fer història l'agost de 2004, als Jocs d'Atenes, quan va aconseguir la plata en vòlei platja tot formant parella amb Pablo Herrera. Eren els tercers i últims Jocs Olímpics del rosinc, després d'una carrera plegada d'èxits en un esport que va contribuir a fer gran. Vint anys després, i mentre fa de comentarista del certament olímpic de París, Javier Bosma rememora els seus inicis en l'esport i l'experiència olímpica que el va dur a guanyar una plata amb gust d'or.

Com t'inicies en el món el vòlei i com vas escalant?

Vaig començar a jugar a Roses com a activitat extraescolar, quan tenia catorze anys. Em va cridar l'atenció, vaig conèixer altres jugadors que formaven part de l'equip federat de vòlei que hi havia al poble i, sent cadet, vaig entrar-hi. Em vaig enganxar, vaig continuar jugant i practicant i els resultats van arribar ben aviat. Vaig entrar a la selecció gironina, competint al Campionat de Catalunya, després a la Catalana, a l'Espanyola amb setze anys... Als divuit vaig tenir l'oportunitat d'anar a jugar amb un equip de Divisió d'Honor, que llavors era la màxima categoria, a Barcelona. Vaig marxar de casa i em vaig dedicar exclusivament a jugar a vòlei. Fins als vint-i-quatre anys vaig estar jugant en aquesta divisió, en diferents equips de diverses ciutats.

I en el vòlei platja?

De manera oficial, el primer campionat d'Espanya de vòlei platja va ser el 1991. Els jugadors venien tots de pista i el que feien era compaginar els dos esports, un a l'hivern i l'altre a l'estiu. En el meu cas vaig estar des del 1991 fins al 1994 alternant les dues disciplines i, com que a partir de 1994 es va decidir que el vòlei platja seria esport olímpic, la Federació Espanyola va decidir crear un programa per a preparar la classificació pels següents Jocs. Jo vaig entrar en aquest programa, vaig anar a viure a Tenerife i és així com vaig començar l'etapa del vòlei platja de manera professional.

Bosma durant els Jocs Olímpics d'Atenes. / AP

I com va ser el procés final fins a disputar els teus primers Jocs, els d'Atlanta 1996?

A Tenerife vam anar millorant el nivell, vam aconseguir estar al cap de poc temps a les semifinals de Campionats mundials. Llavors ens dedicàvem a entrenar vòlei platja en unes condicions, les de Tenerife, que són molt bones tot l'any. També teníem la possibilitat que altres equips vinguessin a jugar i entrenar allà. Competició rere competició, el nostre nivell anava millorant, cada vegada ens anàvem apropant més als equips de dalt, fins que va arribar un moment que érem capaços de guanyar equips brasilers, per exemple. L'any 1995 vam aconseguir ja dues medalles i el 1996 vam classificar pels Jocs. Allà vam quedar cinquens.

Quan estàveu concentrats a Tenerife, ja us dedicàveu exclusivament al vòlei platja?

Sí, entrenàvem cada dia i jugàvem setze o disset tornejos anuals del circuit mundial, a banda dels campionats d'Europa i diferents competicions nacionals. No hi havia possibilitat a dedicar-se a cap altra cosa, ja que viatjàvem moltíssim per tot el món. Teníem el suport de la Federació, una beca i guanyàvem diners en les competicions que disputàvem. Érem dues parelles i les dues vam classificar per Atlanta.

Se sol parlar de l'ambient que hi ha dins la Vila Olímpica. Com va ser en el teu cas?

Allà et trobes amb esportistes de tot el món, de diferents esports. Quan estàs concentrat en el teu esport, la teva activitat es limita molt a la teva pròpia preparació, els teus entrenaments, la teva alimentació... Sí que tens una mica de temps lliure, hi ha activitats dins la Vila Olímpica, però mentre estàs competint estàs molt centrat en tu mateix. El resum és que has d'estar concentrat, però, al mateix temps, t'has de relaxar una mica. Estar tranquil i no obsessionar-te.

Has estat a tres Jocs Olímpics. En la teva experiència, què diferencia Atenes dels altres Jocs on vas participar, els d'Atlanta i Sydney?

A Atenes vaig arribar en un moment en què tenia molta experiència i formava parella amb un jugador jove, Pablo Herrera, que tenia unes condicions molt bones. Aquell any estàvem en un moment molt, molt bo de competició; vam guanyar un Campionat d'Europa i un del Món. De fet, en aquesta darrera competició vam guanyar a la final contra la parella Emanuel-Ricardo, que ens va acabar guanyant dos mesos després a la final dels Jocs. Sabíem que, sense ser l'equip favorit, teníem possibilitats d'arribar a dalt.

Javier Bosma, un cop retirat. / Empordà

Vau arribar a Atenes, doncs, creient que podíeu aconseguir la victòria.

Bé, sabíem que podíem fer-ho però no aspiràvem a cap resultat en específic. Simplement, pensàvem en arribar allà, trobar el millor moment de forma i de joc i, després, sabíem que així les coses sortirien soles. Cada partit és una nova història i, si et trobes bé, dones el millor de tu.

Suposo que, un cop allà, vau anar-vos-ho creient més a mesura que anàveu passant de ronda

Sí, vam anar guanyant confiança i trobant-nos millor després de cada victòria.

Com és que vas formar parella amb Pablo Herrera? Com es decideixen les parelles en el vòlei platja?

Doncs és un tema d'interès mutu. Al cap i a la fi, busques una persona amb qui tinguis afinitat pel que fa al joc, però també afinitat en l'àmbit emocional. Pots tenir una parella amb molta qualitat però no entendre-t'hi dins el camp. Amb en Pablo, malgrat les diferències que teníem per l'edat, vam tenir moments molts bons de joc. Ens compaginàvem molt bé. Jo havia passat llavors de jugar com a bloquejador, a Sydney, a fer-ho com a defensor, a Atenes, per qüestions físiques. Jo em trobava bé jugant a darrere i va ser llavors quan vaig començar a jugar amb en Pablo. Vam coincidir i vam poder trobar l'afinitat.

Després d'aquells Jocs, però, no vas continuar amb ell.

No, ell volia començar un nou projecte a llarg termini un cop disputats els Jocs. De fet, ja ho havíem parlat abans d'anar a Atenes. Vam arribar allà sense cap mena de pressió, molt tranquils, i tot va sortir bé.

El que tenen els Jocs, a diferència de la majoria de competicions, és que el subcampionat, la medalla de plata, no deixa de ser considerat com un premi immens.

Sí, té molt pes i moltíssima repercussió per tot el que s'hi inverteix. També dona moltíssima visibilitat als mitjans de comunicació. És un moment que s'ha d'aprofitar.

Bosma durant els Jocs Olímpics d'Atenes. / AP

Per això, un cop arribeu a la final i us assegureu una medalla, com afronteu el partit?

Sabíem que teníem un altre partit que no era fàcil, però també sabíem que ja havíem guanyat aquells rivals poc abans. Vam començar a jugar amb il·lusió, però al davant ens vam trobar un equip molt sòlid. Era la parella número u del món, i quan els millors del planeta juguen a un bon nivell, els números ja ho diuen pràcticament tot.

Un cop acabat el partit, i tot i la derrota, se us veu molt feliços

Sí, exactament. Acceptes el fet que ho has intentat i que no has pogut, però això no treu que tens una medalla de plata.

I en el tema mediàtic, com vau conviure amb l'atenció dels mitjans en aquell moment?

Va ser un moment molt maco. Ens tenien en compte a tot arreu, ens trucaven les televisions... Fins i tot hi va haver un moment en què vaig tenir un viatge i el capità del vol, quan va saber que jo era a l'avió, em va posar a business (riu). Estàvem de moda, però, com tot, el temps passa.

Ja eres un atleta veterà llavors. Com van ser els anys posteriors?

Jo vaig intentar jugar dos anys més, però no vaig aconseguir formar una altra parella competitiva i vaig decidir deixar-ho per dedicar-me al tema de la formació, que és el que faig encara i és el que m'agrada. M'he dedicat durant molt temps a entrenar jugadors amateurs i semiprofessionals, perquè no volia viatjar lluny. Visc a Alacant i estic molt bé aquí, faig alguns viatges però no contemplo passar mesos fora de casa perquè tinc una filla d'onze anys. El millor que té Alacant és que té un bon clima tot l'any, bones instal·lacions i molta gent que juga. Ara tinc un club, creat fa uns mesos, dedicat a treballar amb els joves.

Bosma fent d'entrenador a un campus de vòlei platja. / Augustas Četkauskas

Perquè el programa del qual vas formar part encara existeix?

Bé, la Federació Espanyola encara té un programa que, des del meu punt de vista, no acaba de funcionar bé. Això sí, s'han invertit diners i s'està treballant. D'aquí poc hi haurà eleccions a la Federació i el president actual no es torna a presentar, fet que considero molt positiu. Crec que hi ha una candidatura molt bona, encapçalada per Maribel Zamora (presidenta de la Federació Catalana de Vòlei), que espero que guanyi perquè crec que farà coses molt bones tant pel vòlei com pel vòlei platja a escala nacional.

Ara aniràs a Madrid per comentar el vòlei i el vòlei platja als Jocs, amb Eurosport. Com veus els atletes espanyols per aquesta cita?

Espanya només té representació al vòlei platja, on té tres parelles, dues de femenines i una de masculina. Cap d'elles és favorita, però tenim possibilitats d'arribar a quarts. De passar a semifinals hi ha menys possibilitats, però ambdues parelles ho han fet abans. Si arriben en un bon moment de forma i van treballant partit a partit, és una possibilitat.

Què els recomanaries, tant a ells com a qualsevol atleta que vagi als Jocs?

Els recomanaria que estiguin tranquils. Quan algú vol tenir tota la concentració en l'esport que està fent, ha de tenir la ment lliure d'altres pensaments, que solen ser negatius, com la por a cometre errors o a no complir amb les expectatives. Aquests pensaments ocupen un espai dins el nostre cap i no serveixen per fer més coses, sinó que resten. El meu consell és que visquin el present, es concentrin en el que estan fent i treguin fora tot el soroll que hi ha dins el cap i que no ajuda.