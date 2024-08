El banyolí Aleix García, cinquè a la final dels Jocs

No ha pogut ser. Aleix García s'ha quedat a dos passos de la medalla en la final del doble scull dels Jocs Olímpics i ha acabat cinquè amb el seu company Roberto Conde. La parella espanyola ha arrancat amb força la gran final, com ja venia sent habitual, però no ha pogut fer res per seguir el ritme de romanesos, holandesos i irlandesos, primers, segons i tercers respectivament.

El bar del Club Natació Banyoles s'ha omplert de gom a gom per seguir la cursa i ha vibrat amb el seu ídol local, que ho ha donat tot, però no ha pogut fer res davant la superioritat dels seus rivals.