Mercat de F1: Sainz es decideix per Williams

Carlos Sainz Jr. ja té destí per la temporada que ve. El madrileny ha anunciat la seva decisió de signar el contracte de Williams, al costat d’Alexander Albon, després d’unes setmanes de suspens sobre el seu futur.

Sainz, que feia uns mesos quedava fora de Ferrari, que aposta per Lewis Hamilton pel 2025, va declarar als mitjans que estava en contacte amb diferents equips per buscar una oferta per al seu futur. Ara, després que Esteban Ocon anunciés el seu fitxatge per HAAS.

Amb Mercedes temptejant a Andrea Kimi Antonelli, el seient a les Silver arrows es quedava fora de l’abast del madrileny, que encara podia optar per un dels llocs de primera; a Red Bull. Però Christian Horner acabava amb els rumors sobre el futur de Sergio Pérez el passat dilluns. Pérez es queda. Així ho van decidir els màxims dirigents de l'escuderia austríaca en el seu conclave després del Gran Premi a Spa-Francorchamps.

La següent decisió a la cua és la de Visa Cash APP RB per mantenir a Daniel Ricciardo per la temporada vinent, després que l’australià s’hagi convertit en un habitual entre els 10 primers. Si els germans petits de Red Bull fan efectiva aquesta decisió, només quedaran en joc els seients d'Alpine i Sauber a l’espera també de Mercedes.

Queda per veure si ara Logan Sargeant, el damnificat del canvi de Sainz, trobarà un seient la temporada que ve. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou i Kevin Magnussen són els seus competidors, si deixem de banda possibilitats que provinguin de la F2, com Oliver Bearman que ja ha signat per HAAS.