Ja es coneix el número de tall per optar a les entrades de Champions a Girona

El Girona ha fet avui el sorteig davant de notari per determinar el número de tall de l'ordre per optar a comprar entrades pels quatre partits de la fase de lliga de la Champions League a Montilivi. El número de tall a partir del qual s’ha iniciat l’assignació de partits a cada inscripció ha estat el 2211. A partir d'aquest número s’ha fet una assignació de 5.000 entrades per a cada partit, començant pel primer partit que es disputarà a Montilivi, després el segon i així successivament fins a assignar inscripcions als quatre partits que es disputaran a l’estadi a Girona en aquesta primera fase de la competició.

El detall dels números d’inscripció assignats a cada partit són els següents:

1r. partit: De la inscripció 2.211 a la 4.582

De la inscripció 2.211 a la 4.582 2n. partit: De la inscripció 4.583 a la 5.395 i de inscripció 1 a la 1.895

De la inscripció 4.583 a la 5.395 i de inscripció 1 a la 1.895 3r. partit: De la inscripció 1.897 a la 4.284.

De la inscripció 1.897 a la 4.284. 4t. partit: De la inscripció 4.285 a la 5.395 i de la inscripció 1 a la 1.559

Més del 90% dels socis inscrits podran optar a comprar entrades per a dos partits del total de quatre de la Fase Lliga de la Champions League. Concretament, ho podran fer les inscripcions compreses entre la número 1 i la 1.559 i també les inscripcions de la número 2.211 a la 5.395. Per contra, només podran accedir a comprar amb prioritat a un únic partit de la Fase Lliga les inscripcions entre la número 1.560 a la 2.210. En els propers dies, cada responsable d'inscripció rebrà un correu electrònic amb el detall del partit o partits que li han tocat.

El sorteig del calendari de partits i rivals corresponents a la fase de lligueta de la competició tindrà lloc el 29 d’agost a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa), en horari encara per confirmar. A partir del 3 de setembre ja es podran comprar les entrades.