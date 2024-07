Figueres obre pistes esportives per facilitar espais de joc els vespres d’estiu

Figueres obre, a partir d’aquest dimarts, les pistes esportives exteriors del pavelló esportiu municipal Rafel Mora per facilitar espais de joc els vespres d’estiu. La pista s’obre cada dia des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, fins el 31 d’agost. A més d’aquests espais, la ciutat disposa de quatre pistes esportives obertes al Parc de les Aigües (Horta Capallera), a la plaça 8 de març, a la plaça de la Música i a la Marca de l’Ham (C/ Cranc).

Aquesta iniciativa pretén donar resposta a les necessitats d’espais de joc per a joves i adolescents els vespres d’estiu i evitar conflictes en alguns espais on el pas de persones, àrees de joc infantil o el pas de vehicles i el joc amb la pilota han provocat incidents i queixes. Aquests conflictes s’han evidenciat en les darreres setmanes en punts com la plaça Catalunya, el barri del Juncària o la plaça Josep Pla, on les queixes veïnals s’han intensificat especialment a altes hores de la nit.

“Dotar Figueres de més espais esportius oberts”

El regidor d’Esports i Joventut, Pere Montserrat, considera “clau facilitar espais a nens, joves i adolescents per al joc i la pràctica esportiva, que és un dels eixos de la cohesió social, i fomenta valors i hàbits imprescindibles entre els joves. Evidentment que davant un conflicte, només la prohibició no resol res, per aquest motiu busquem i trobem alternatives”. Montserrat afegeix que “som conscients de les necessitats de la ciutat en pistes esportives i estem treballant per poder dotar Figueres de més espais esportius oberts en diversos punts de la ciutat”.