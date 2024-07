El futbolista figuerenc Oscar Ureña, eliminat dels Jocs Olímpics amb República Dominicana

El futbolista figuerenc Oscar Ureña era l'únic representant altempordanès als Jocs Olímpics de París. El del Girona no ho feia amb Espanya sinó amb la sub-23 de República Dominicana, el país dels seus pares. El seu equip, però, ha caigut després dels tres partits de fase de grups i ha quedat eliminat dels Jocs, deixant l'Alt Empordà sense cap atleta olímpic.

La Selecció Dominicana ha tancat la fase de grups com a tercera, amb dos punts. El conjunt caribeny havia sumat un empat a zero en la jornada inicial contra Egipte i una derrota per 1 a 3 contra, precisament, la selecció espanyola. Per avançar, necessitaven guanyar aquest dimarts al migdia contra l'Uzbekistan i esperar a una derrota d'Egipte contra Espanya. Cap dels dos resultats s'ha complert: el matx contra els asiàtics ha acabat en empat i Egipte ha sorprès amb una victòria per 1 a 2 contra una Espanya ja classificada.

Ureña, a títol individual, ha comptat amb una participació irregular en els tres partits. El figuerenc va ser titular i va jugar 77 minuts del partit inaugural, mentre que va ser suplent i va jugar mitja hora contra Espanya i, contra l'Uzbekistan, ha jugat com a titular, però ha estat substituït a la mitja part.

Oscar Ureña va debutar amb la selecció olímpica de República Dominicana el passat març, de cara a preparar-se per la cita de París. El jugador del Girona va disputar la darrera temporada com a cedit amb el Leganés, amb qui ha ascendit a primera, i ara està a l'espera de resoldre el seu futur per la temporada vinent amb l'entitat gironina.