Hamilton guanya el GP de Bèlgica després de la desclassificació de Russell

George Russell va proclamar-se guanyador del Gran Premi de Bèlgica el passat cap de setmana. Es va proclamar guanyador fins que la FIA el va desproclamar guanyador. De fet, el va desclassificar del gran premi després de concloure que el seu Mercedes no arribava al pes reglamentari establert.

No és la primera vegada que passa. De fet, la competició arribava a Bèlgica després del Gran Premi d’Hongria, on, el passat 2021, la FIA també va desclassificar a Sebastian Vettel, que havia arribat en segona posició, per falta de combustible en el dipòsit després de la cursa.

Així doncs, és Lewis Hamilton qui figura com a guanyador del Gran Premi de Bèlgica el passat cap de setmana. El cert és que el britànic va fer una cursa digna de victòria, posicionant-se segon a l’inici de la cursa, avançant el poleman a la volta 3, i quedant només per darrere del seu company d’equip, a centímetres de l’avançament en els darrers compassos.

Però Russell va fer el que tothom havia descartat. L’estratègia d’una sola parada. Fins i tot Pirelli havia descartat la proposta, ja que les zones de reasfaltat del circuit d’SPA-Francorchamps augmentaven els nivells de degradació de les gomes.

“Tyre whisperer” (‘xiuxiuejador’ de rodes), el van anomenar des del mur de Mercedes. El britànic va parar a la volta 11. Va posar gomes dures, i les va consentir i cuidar fins a la meta. Ja a la sortida va guanyar la posició que es deixava Lando Norris. Després de la parada, deixava que els líders de la cursa l’avancessin. Però a la volta 22, just abans que parés el seu company d’equip, Russell proposava al mur de Mercedes que donesisn una ullada a l’estratègia d’una sola parada. Vistiplau de l’equip, i la resta, era defensar-se dels atacs de Hamilton en els darrers compassos. Missió complerta.

L’altre pilot que va poder acabar orgullós de la feina feta és el flamant nou guanyador en la categoria, Oscar Piastri, que tornava al podi, primer en la tercera, i després en la segona posició, després d’endur-se el Gran Premi d’Hongria el cap de setmana passat. Piastri sortia cinquè, però va avançar a Russell i Sergio Pérez a la sortida, i a Leclerc amb una parada. Després de la segona, tenia aire net per apropar-se als Mercedes amb un ritme esfereïdor, prenent-li fins a un segon per volta als britànics. I va arribar ben bé a l’estela de Hamilton, poc més d’un segon.

Qui no estava content del resultat era Norris. Ja a la darrera cursa no es va mostrar gaire eufòric després que l’equip li demanés tornar la posició a Piastri, perquè el britànic es veia més a prop del líder del mundial. Prioritzar el pilot amb més punts al campionat dins de l’equip papaia podria convertir-se en l’estratègia a seguir, però no si Norris fa sortides com la del Gran Premi de Bèlgica. El britànic va caure fins a la novena plaça, i no va aconseguir superar Max Verstappen, que va acabar per davant seu.

Era l’oportunitat de Norris d’esgarrapar un bon grapat de punts al tricampió, que sortia onzè per una penalització després de canviar un dels components del motor del Red Bull. Però tot i que ja no té el cotxe més ràpid, Verstappen és molt Verstappen, i va protagonitzar un dels millors avançaments de la cursa sobre Albon, als primers compassos de la cursa., a la parada de l’autobús. L’holandès es posicionava per l’exterior de la corba 18, i entrava a l’interior de la 19, amb l’avançament vist per sentència. Entre l’acció en pista, i un undercut a cada parada, Verstappen arribava a la cinquena posició, la quarta després de la desclassificació de Russell.

A més, Red Bull prenia el punt extra de la volta ràpida de Norris amb el cotxe de Pérez. El mexicà havia tingut un dels millors caps de setmana de la temporada, i s’havia classificat tercer (segon amb la penalització de Verstappen). Però la falta de ritme, i una parada massa d’hora en benefici de Verstappen, el van condemnar a la setena posició, per darrere de Carlos Sainz.

Els de Ferrari no van poder conservar la pole de Charles Leclerc heretada de Verstappen, però van mantenir el podi (després de la desclassificació de Russell) llevat d’una mala parada de 4.4 pel monegasc. Sainz, per la seva banda, es va mantenir en la sisena posició després de la primera parada, i s’hi va quedar fins al final.

Fernando Alonso va ser el millor de la resta de la graella, seguit per Esteban Ocon i Daniel Ricciardo. Fora dels punts van quedar Lance Stroll, Alexander Albon, Pierre Gasly, i Kevin Magnussen, seguits per Valtteri Bottas. Just darrere, va arribar Yuki Tsunoda, l’altre penalitzat. 60 places són les que li tocarien al japonès, que va acabar per sortir des del darrere. Van tancar la cursa Logan Sargeant i Nico Hülkenberg, amb la retirada del cotxe de Guanyu Zhou per problemes mecànics.