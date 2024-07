El Peralada pesca gols a Vilatenim

El Club de Futbol Peralada ha premut l'accelerador a l'hora d'anunciar els fitxatges i les renovacions pel mig del camp i la davantera. El club xampanyer continuarà comptant amb diverses de les seves peces però, a més, sumarà diverses incorporacions sonades. Tres d'elles, arribades directament de Vilatenim.

El primer ex del Figueres és Arnau Teixidor. El jove extrem de Banyoles va arribar a la Unió des del Can Gibert, ara fa un any. Tot i que va iniciar la temporada com a suplent, va anar guanyant importància en la segona meitat de l'any. Així va guanyar-se un lloc a l'onze en el play-off d'ascens a Tercera RFEF, on sí que va disputar tots els partits com a titular. Va ser autor de quatre gols durant la temporada regular. Els xampanyers han destacat la seva "potència, desequilibri i bon xut" en el seu anunci pel club.

El següent unionista que fa el pas a Peralada és Pol Blay. El migcampista defensiu torna així a l'equip on havia jugat la temporada 2017-2018 a Segona B. El de l'Estartit ha estat les últimes tres temporades al Figueres, on era un fix al mig del camp. L'últim any va disputar 30 partits com a titular entre lliga i fase de promoció d'ascens.

Finalment, el darrer fitxatge xampanyer arribat des de Vilatenim és segurament el més sonat. El pitxitxi Khalid Noureddine, de vint-i-un anys anys, fa el salt a Tercera RFEF després d'aconseguir el premi Amos de l'Àrea de la temporada passada. Khalid va sumar 14 gols i 8 assistències entre la temporada regular de la Lliga Elit i la promoció d'ascens, en la qual va marcar un doblet a la tornada de la final contra l'Atlètic Lleida.

A banda dels tres fitxatges de procedència figuerenca, el Peralada ha fet oficials dos altres noms. Per la posició de pivot torna el gironí Iván Amoedo. El jugador de vint-i-quatre anys fitxa des de l'Escala. Amoedo ja coneix la casa, on va jugar entre 2019 i 2021 un cop acabat de formar al futbol base del Girona. A l'atac, se suma més pólvora jove a banda de la de Khalid i Teixi. Aliou Traoré, davanter centre de només vint anys, arriba des de la Grama per sumar "velocitat i potència" a l'atac blanc-i-verd. El futbolista d'origen malià ha passat pel futbol base de la Damm, l'Alcorcón, el Prat i el Tona.

En el capítol de renovacions, el Peralada ha anunciat darrerament la continuïtat de tres noms amb experiència al club. Dani Gómez jugarà per tercera temporada a l'equip, ocupant la posició de mitjapunta. La passada temporada va ser titular en 22 partits i va marcar tres gols. L'extrem Llorenç Busquets també continuarà lligat a l'entitat xampanyera. El gironí, de vint-i-cinc anys, està al club des de 2021, després de jugar al futbol base del Girona. Ve de sumar dos gols la temporada anterior. Finalment, també renova el jove carriler Gerard Caixàs. Amb només divuit anys, Caixàs continuarà sumant experiència al club on va arribar com a infantil.