L'aventura futbolística de Raul Coloma per trencar murs a la Xina

Amb una població de 1.400 milions d'habitants, el món es pregunta què fa la Xina al 87è lloc del rànquing FIFA. El país asiàtic és un gegant adormit o, millor dit, un gegant que ni tan sols ha arribat a néixer. Algunes ofensives en el passat no han estat suficients per apropar l'estat a la condició de potència futbolística, i la Xina continua quedant-se fora de Mundials mentre veïns com el Japó o Corea del Sud arriben a les eliminatòries finals. "No volen apostar pel futbol, encara que quan ets al país saps que es podria fer". M'ho explica Raul Coloma, entrenador figuerenc de vint-i-sis anys. Dos dies abans ha arribat a l'Empordà des de Nanjing, Xina, on entrena equips de futbol base des del passat novembre. Hi passarà unes setmanes de vacances.

Un llarg camí

Raul Coloma va iniciar-se a les banquetes amb només setze anys. De l'interès per la tàctica en va sorgir una via professional per on tirar i, deu anys més tard, ha passat pel futbol base la majoria d'històrics del futbol gironí. Girona, Figueres, Peralada, Olot o el desaparegut Llagostera són alguns dels conjunts que surten apareixen al seu currículum. També el primer equip del Palafrugell, del qual va assumir la banqueta com a primer entrenador amb només vint-i-un anys. Un conjunt d'experiències que el van dur, ara fa un any, a tenir l'oportunitat de treballar a la Xina. Problemes de papers van retardar la primera oportunitat i, durant l'espera, d'una conversa amb Toni Aguilera (actual segon entrenador del Palamós) en va néixer l'opció d'anar al Nanjing Honor FC. Allà, a la sisena ciutat més gran del país, entrena els equips sub-13 i sub-15 i la selecció de Qixia.

Raul Coloma amb l'escut del Nanjing Honor. / Cedida

Problemes d'arrel

"A qualsevol escola on vas hi ha camp de futbol però, per exemple, no hi ha lligues estructurades de futbol base". A la Xina, la pràctica de l'anomenat "esport rei" conviu amb certes dificultats amb les llargues hores d'estudi, un fet íntimament arrelat a la cultura del país. La gran majoria de nois i noies xinesos juguen en els equips de les seves escoles i instituts, i el futbol i els mèrits aconseguits en tornejos els otorguen punts per accedir després a millors Batxillerats i universitats. Si ho aconsegueixen, dedicaran llavors tantes hores a l'estudi que el futbol quedarà molt apartat o abandonat. Una mena de peix que es mossega la cua i que fa difícil que el futbol xinès creixi des de la seva estructura formativa.

Sistema educatiu a banda, el topall pel creixement del futbol xinès el marca el mateix govern. "A la Xina no volen apostar pel futbol", m'assegura el figuerenc. Preguntat pels motius, m'explica que és una simple qüestió de falta de voluntat. Que si el país volgués podria, tant per potencial econòmic com per un tema de quantitat de població. Però falten persones amb el coneixement suficient per estructurar-ho. I tasques petites com la de buscar els resultats d'un torneig a Internet són inaccessibles al país. Coloma, per exemple, sovint no pot consultar les actes dels partits del seu equip i ho ha de fer a través del seu traductor, en Pepe. Detalls que posen pals a les rodes a l'hora d'acostar l'esport a la població xinesa.

Coloma amb un dels equips que dirigeix. / Cedida

El mètode com a solució

La tasca de Raul Coloma és, precisament, vèncer aquestes dificultats a partir de la importació d'una metodologia més estesa al nostre país. Com que a la Xina no és fàcil que els jugadors es puguin emmirallar amb les superestrelles del futbol europeu, Coloma relata el següent: "L'únic referent que tenen ets tu. Això t'emplena: ets el que els ha d'educar tàcticament i, per això, en veure la seva evolució, saps que allò que apliquen al camp els ho has ensenyat tu". I és que el figuerenc entrena nois que, en començar l'institut, no tenen cap noció tàctica. A l'escola reben un entrenament molt individual, enfocat en qüestions com la conducció i el regateig. La passada, el xut i, és clar, la tàctica, queden en un segon pla o ni tan sols es tenen en compte.

"Parteixen de zero, són com quadres en blanc", relata Coloma. I si alguna cosa bona té una tela que encara s'ha de pintar és que dona lloc a opcions infinites. "És bo perquè no tenen prejudicis. A més, com que són obedients per cultura, fan cas a allò que els dius i ho apliquen". Ara bé, no tot és tan senzill com donar ordres, perquè sovint "dubten perquè no es veuen capaços de fer-ho". Aquí és on pren importància la tasca de l'entrenador de convèncer els seus futbolistes.

Raul Coloma, amb un trofeu aconseguit amb el Nanjing. / Cedida

Sobre això, Raul Coloma relata l'orgull de constatar que ha aconseguit aquesta fita. Explica que està "orgullós" d'haver pogut competir, durant aquests vuit mesos, contra equips millors, però que sobretot ho està de constatar que els jugadors creuen en una idea comuna, la seva. "Quan acaba el partit i veus la cara d'il·lusió dels nois, ja saps que els has convençut". El seu Nanjing Honor és el tercer equip de la ciutat, però el tècnic té clar el mètode per derrotar els que a priori són millors: "El que ens fa diferencial és la nostra metodologia, que els altres no tenen. Si som millors és perquè juguem millor".

Ara, en la seva aventura xinesa l'acompanyen dos altempordanesos més. Són els germans bascarencs Jordi i Sergi Prats, exentrenadors, entre d'altres, de l'aleví de la Unió Esportiva Figueres. Animats per l'experiència de Coloma, han viatjat també fins a Nanjing per entrenar altres equips de l'acadèmia.

En menys de tres setmanes, Raul Coloma se'n torna cap a la Xina per encetar una nova temporada, la seva segona al país. Sobre el seu futur, m'explica que està molt bé a Nanjing. Tant en la seva situació personal com en el seu repte a les banquetes. Confessa que aquí, allà o potser a un altre país, li agradaria accedir al professionalisme a càrrec d'un primer equip. Té vint-i-sis anys i tota una carrera al davant per aconseguir-ho. De moment, un grup de joves futbolistes de Nanjing, a quasi deu mil quilòmetres de l'Alt Empordà, agraeix tenir-lo com a entrenador.