Espanyol-Girona: Dos debuts i cap gol (0-0) a Navata.

El Girona ha empatat sense gols contra l'Espanyol aquest migdia en el tercer partit de preparació de l'estiu a Navata. El duel ha servit per veure l'estrena de Donny Van de Beek i Alejandro Francés amb la samarreta gironina. Mentre al neerlandès li ha costat entrar en joc, el defensa aragonès ha mostrat de seguida personalitat i prestacions des de la posició de central dret. Misehouy ha ensenyat molts detalls de qualitat i potència a la segona part. Mentre Dovby s'ho mirava des de la banda sense escalfar, Juan Carlos, Arnau, David López, Iván Martín i Portu han completat els noranta minuts.

La calor intensíssima ha marcat un partit ben ensopit en una primera part on l'alicient ha estat veure en acció Donny Van de Beek. El neerlandès ha començat amb una passada d'esperó de nivell però s'ha anat diluint fins a perdre's a la primera part. La pilota era d'un Girona que, tanmateix, no sabia què fer-ne i arribava en perill. Tot al contrari que l'Espanyol que va tenir les ocasions més clares dels primers quaranta-cinc minuts. Aguado va estavellar la pilota al travesser i després Svensson va xutar fora per molt poc.

La represa ha servit per veure el debut de Francés i les bones prestacions del defensa aragonès. Almena ha estat un dels més actius per la banda dreta i d'ell ha nascut un gol anul·lat per fora de joc a Stuani. Si la primera part ha estat de l'Espanyol, a la segona, el Girona ha fet un pas endavant. Toni Villa i Portu han combinat bé i gaudit d'un parell de ones ocasions per haver desfet l'empat.

Dimecres, Navata tornarà a ser l'escenari del quart partit de pretemporada, en aquest cas contra el Tolosa.