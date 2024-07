Mercat de F1: Esteban Ocon fitxa per HAAS i completa l’alineació de l’equip estatunidenc

HAAS ha anunciat el fitxatge d’Esteban Ocon per la temporada que ve, aquest dijous. El francès, que ja va anunciar la marxa d’Alpine després del Gran Premi de Mònaco, formarà part de l’equip estatunidenc al costat del rookie Oliver Bearman, que signarà la seva primera temporada sencera a Fórmula 1.

Els canvis no deixen de succeir-se a la graella després que Audi anunciés reformes a la directiva i el retorn de Mattia Binotto a la competició. Però encara queda un dels seients dels primers caixetins sota interrogant.

Mercedes ha confirmat que Andrea Kimi Antonelli participarà en un test privat de l’equip alemany després del Gran Premi de Bèlgica al circuit SPA-Francorchamps, de manera que l’esperat seria que Toto Wolff també confirmés si el pilot serà el futur company d’equip de George Russell o no.

Antonelli, però, dubtava sobre la possibilitat de substituir el seient de Lewis Hamilton la temporada que ve. “No sé si estic preparat, per ser sincer”, confessava el jove al mitjà The Race, després de la seva segona victòria a la F2 al Gran Premi d’Hongria el passat diumenge. “Encara estic aprenent molt a la F2. Definitivament encara cometo errades. Detalls que de veritat importen”, afegia el jove italià de 17 anys.

Altres opcions

Una altra de les possibilitats per a l’italià, seria el seient que queda per tancar a Williams, que porta motor Mercedes. Logan Sargeant ha millorat els resultats en les darreres classificacions, entrant a la Q2 en més de dues ocasions. Però el seu futur a l’equip encara no està assegurat, i tot i ser un dels últims cotxes a la graella, té molts pretendents.

Valtteri Bottas, també sense plaça, podria tornar a l’equip amb què va debutar al campionat el 2013. El seu company d’equip Guanyu Zhou tampoc té contracte, ni tampoc Kevin Magnussen, o fins i tot el pilot reserva de Mercedes, Mick Schumacher, que també ha arribat a sonar pel seient de Mercedes.

El fill del Kàiser va provar el Mercedes W13 a Silverstone, juntament amb Antonelli, i segons Bruno Famin, director d’Alpine, els temps de Schumacher podrien convertir-lo en una de les opcions per substituir Ocon a l’equip francès, que està negociant amb la fàbrica alemanya per muntar els seus motors, segons va desvelar Autosport.

Però en qualsevol cas, si ni Schumacher ni Antonelli són els escollits, Carlos Sainz podria desvelar els seus plans i el resultat de totes les converses que el madrileny ha afirmat tenir amb diferents equips fent una aposta per les Silver Arrows.

Al costat de Max Verstappen

O bé potser es vol decantar per Red Bull. Tot i que el passat cap de setmana, Sergio Pérez va tornar a puntuar per a l’equip, durant la sessió de classificació va encastar el cotxe contra les proteccions. “És clar que no podem continuar caminant amb una cama”, va dir Christian Horner en una entrevista per Viaplay durant el cap de setmana a Hongria. Ara bé, el britànic va reconèixer que el ritme del mexicà durant la cursa va ser bo, i que el resultat de l’estratègia i el Gran Premi, llevat de l’incident a Q1, va ser positiu. Queda per veure si el contracte que Pérez ha signat per la temporada vinent es manté ferm o no, i si pot tornar a lluitar al podi aquest cap de setmana.