El figuerenc Arnau Ortiz firma per l'Slask Wroclaw polonès

Després de rescindir el contracte amb el Girona i quedar lliure, el figuerenc Arnau Ortiz ja té nou destí. L'extrem de vint-i-dos anys ha firmat per l'Slask Wroclaw de la primera divisió polonesa i viurà la seva primera experiència a l'estranger. Ha firmat un contracte fins el juny de 2026. Ortiz va estar cedit durant la temporada passada a l'Eldense i al Cartagena i té passat al futbol base del Peralada i la UE Figueres.

Ortiz escalfant abans del partit contra el Riga. / Slask Wroclaw

El futbolista altempordanès ja ha debutat oficialment amb l'equip. Ho va fer aquest dijous al vespre, en la derrota per a 1 a 0 contra el Riga a la fase prèvia de classificació per la UEFA Conference League. Va entrar com a suplent, al minut 84. L'Slask Wroclaw tindrà l'oportunitat de buscar la remuntada el dijous vinent, a casa.