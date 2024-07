53 participants naveguen el litoral a la Travessia Golf de Roses

La Travessia Golf de Roses es va celebrar, com cada estiu, reunint un total de 53 participants que van navegar el litoral rosinc. Enguany, la prova va comptar amb un canvi de format que va separar dues flotes amb recorreguts diferents. La jornada va tenir lloc el passat dissabte 20 de juliol i va ser organitzada pel GEN Roses.

En les modalitats de Windsurf, Wingfoil i Foil el recorregut va iniciar-se a la platja del Riuet, a Sant Martí d’Empúries, i va arribar fins a la Platja de la Perola, davant del GEN Roses. Durant la travessa hi va haver un vent de sud-oest ratxejat d’entre 10 i 18 nusos. Ja al mig de la badia, l’onada va anar creixent i es va mantenir estable al voltant dels 20 nusos.

Per la seva banda, les categories de Creuer, Vela lleugera, Multicasc, Windsurfer i Raceboard van sortir des de davant la platja de Santa Margarida. Van navegar en direcció a la desembocadura de la Muga, cap als Brancs de Canyelles, i de tornada a la línia de sortida per iniciar la segona volta que finalitzava a la rampa del GEN. En la primera volta el vent va anar pujant així com l'onada, fins a unes màximes de 25 nusos en la segona volta.

Els guanyadors de les diferents categories de la Travessia Golf de Roses van ser els següents: