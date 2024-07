Piastri venç l’embolic de McLaren al Gran Premi d'Hongria

Oscar Piastri, de 23 anys, a l’equip Papaia, en la seva segona temporada de Fórmula 1, el cinquè australià i el primer pilot del segle XXI a guanyar un gran premi, el passat diumenge, a Hongria. Però no només va vèncer el Gran Premi, sinó que també va vèncer un “Multi 21” en un dels equips amb més historial de guerres obertes entre companys d’equip.

Piastri havia dominat des de la sortida, amb un còmode coixí que oscil·lava entre els 3 i els 5 segons sobre el seu principal perseguidor, que no era ni més ni menys que, Lando Norris, que al seu torn tenia un còmode coixí, primer sobre Max Verstappen, que semblava que no tenia ritme, i després sobre Lewis Hamilton, que més aviat estava centrat a protegir-se de l’holandès. Però els de McLaren van veure un perill que gairebé era inexistent, després que tant el de Mercedes com el de Red Bull entressin a box per l’última parada.

Mala estratègia de McLaren

Tot i el marge que havien obert els Papaia, van decidir parar Norris per protegir-lo de Hamilton. Parant abans al britànic que a l’australià, l’equip de Woking obria la caixa dels trons; el temut undercut contra un company d’equip. Si el segon pilot para abans, surt amb gomes més fresques que el primer, i va més de pressa en les primeres voltes del pneumàtic que no pas el líder. Així, quan el primer passa pel box, surt per darrere del seu company. “Gestionarem la situació”, deien per ràdio a Piastri, que acatava ordres amb la promesa que recuperaria la seva opció de victòria.

Però a Norris, la comparativa de “24 anys, 4 temporades, 1 victòria” i “23 anys, 2 temporades, 1 victòria”, no li va fer gaire gràcia. El britànic va sortir de box i va començar a marcar voltes de classificació, de manera que quan Piastri va canviar pneumàtics, i efectivament, va sortir per darrere del seu company, amb una distància d’uns 5 segons.

L’equip demanava a l’ara líder de la cursa que tornés la plaça al seu company, i Norris els demanava que Piastri s’acostés a ell, però es resistia a abaixar els temps. Des del mur van demanar al britànic que cuidés els pneumàtics i abaixés el ritme. Sense resposta. Ambdós Papaia tenien més de deu segons de marge amb el seu pròxim rival.

Norris buscava forçar l’error de Piastri, o augmentar tant la distància que els de Woking es rebutgessin canviar posicions, però el missatge del mur s’oposava als plans del britànic; “Recorda la trobada que tenim cada diumenge al matí”. “T’estic intentant protegir, company, et prometo que t’estic intentant protegir” advertia també l’enginyer de Norris. I encara va caldre un ultimàtum més a la volta 65: “La manera de guanyar aquest campionat no és pel teu compte. Necessitaràs l’Oscar, necessitaràs l’equip”. Finalment, a la volta 67 i un “Si us plau fes-ho ara” després, Norris va tornar el lideratge al seu company d’equip, a només dues voltes pel final.

Polèmica entre companys

El flashback que tots teniem en ment; el famós “Multi 21” a Malasia el 2013 quan el mànager i mentor de Piastri, Mark Webber liderava la cursa, i es va demanar a l’altre pilot de Red Bull, Sebastian Vettel, que no ataqués al seu company d’equip. Vettel va lluitar amb l’australià durant més de tretze voltes fins que el va avançar per guanyar la cursa, i abans del podi, Webber va llançar el “Multi 21, Seb” a l'alemany, amb visible frustració.

Ara queda per veure si McLaren podrà aturar aquest petit esclat de discòrdia d’aquest gran premi, després de l’historial de rivalitats entre companys d’equip a Woking; Ayrton Senna i Alain Prost, o Hamilton i Fernando Alonso, sense anar més lluny.

I parlant de Hamilton; mentre la victòria de Piastri quedava eclipsada per la polèmica papaia, el britànic es defensava de Verstappen, que arribava a la batalla per la tercera plaça del podi com una bala.

Monza 2021

L’holandès no havia tingut una bona cursa fins el moment. Després d’un incident a la sortida, amb Piastri, Norris i el mateix Verstappen en paral·lel a la primera corba, el de Red Bull acabava per sortir dels límits de la pista,per avançar Norris, que acabava de perdre la pole, per fora de la pista. La FIA va demanar al vigent campió que tornés la posició que havia guanyat sortint dels límits de l’asfalt.

Això no va agradar a Verstappen. A més, Red Bull no va estar prou atent a l’estratègia, i es van menjar uns quants undercuts “de manual”, un de Hamilton al primer stint, i un altre del mateix britànic i Charles Leclerc en el segon. Amb tot, l’holandès va cremar les naus; va avançar el monegasc, i va arribar a l’esquena del britànic a tota velocitat. Era tanta la frustració, que en el segon intent d’avançament sobre Hamilton, Verstappen es va llançar des del ‘no res’ a l’interior del primer revolt, atrapant Hamilton contra un pilot doblat. Però el que realment va acabar llançant, va ser el seu Red Bull per l’aire en passar-se de frenada i topar amb la roda del britànic, que va catapultar el vigent campió pels aires.

La imatge recreava aquell incident de Monza el 2021, quan en plena lluita pel mundial, Verstappen avançava a Hamilton a la Variante del Retiffilo i acabava amb la roda del Red Bull a centímetres del cap del britànic, gràcies a l’halo. Sense tants danys com en aquella edició, ambdós monoplaces van poder continuar la cursa, Hamilton mantenint el tercer esglaó del podi, i Verstappen perdent només una posició en favor de Leclerc.

Futur incert

Carlos Sainz, encara sense anunciar on anirà la temporada vinent, va travessar la meta en la sisena posició, seguit per Sergio Pérez, que, tot i el mal cap de setmana, encastant el cotxe a Q1, va aconseguir signar una remuntada des de la setzena plaça, per intentar frenar els rumors sobre el seu futur a Red Bull la temporada que ve.

Però els seus rivals directes per ocupar el lloc, no van fer un mal paper al llarg del cap de setmana. Tot i que Yuki Tsunoda tampoc va acabar la sessió de classificació, després de perdre el control del monoplaça durant la Q3, el japonès es va fer valer acabant a la novena posició després d'executar l’exercici de més risc de tota la graella. Una sola parada. Ningú més ho va aconseguir, tot i que els Ferraris havien temptat la possibilitat amb Leclerc. Les altes temperatures havien dissuadit tothom, menys el pilot del Visa Cash APP RB, que, no sense patiment, va defensar els dos valuosos punts per l’escuderia, i les seves declaracions sobre la injustícia que suposaria que Red Bull es plantegés donar el lloc de Pérez a Liam Lawson.

Pel que fa a Daniel Ricciardo, que va acabar la cursa en la dotzena posició, tot i no tenir sort diumenge, dissabte marcava la primera posició de la Q1 quan Pérez encastava el cotxe, i millorava el temps en pitjors condicions de pista quan Tsunoda causava la bandera vermella.

Més embolics

George Russell va quedar fora de la Q1 en un cap de setmana que semblava per oblidar. Però el britànic va minimitzar danys i va acabar en la vuitena plaça. L’últim punt va ser per Lance Stroll, però no sense polèmica. Els d’Aston Martin havien canviat posicions perquè Stroll ataqués Tsunoda, amb pneumàtics vells i degradats, però el canadenc no va tenir sort, i tampoc va tornar la posició al seu company d’equip, Alonso, que va travessar la meta onzè.

Tampoc va ser el millor cap de setmana de HAAS, que va acabar amb Nico Hülkenberg a la tretzena posició i Kevin Magnussen en la quinzena, ni tampoc va ser el dia dels Williams, amb Alexander Albon P14 i Logan Sargeant P17. Els Stake F1 Kick Sauber també van tenir un mal cap de setmana, amb Valtteri Bottas a la setzena i Guanyu Zhou a la dinovena i a Alpine, Esteban Ocon va acabar divuitè, mentre que Pierre Gasly va haver de retirar el monoplaça prop de l’equador de la cursa.