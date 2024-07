"L'objectiu de Tintoreres és que ningú nedi sol"

Quan una tintorera es deixa veure pel Cap de Creus sol ser notícia. L'aparició d'un d'aquests taurons mai perd espectacularitat però, realment, trobar-los és més fàcil del que sembla. A Llançà solen vorejar la costa, sense massa pressa i sempre en grup. Són els Tintoreres, un club de natació en aigües obertes que aquest any compleix nou anys de vida. I que ho fa amb més adeptes que mai, que troben en el caràcter social del grup una excusa immillorable per perdre la por al mar.

L'embrió de Tintoreres es troba en un petit col·lectiu que tenia l'afició de recórrer nedant la costa de la Mar d'Amunt. A mesura que el hobby va anar prenent força, va sorgir la necessitat d'establir-se en forma de club per poder comptar amb una assegurança. Així va néixer l'agrupació, l'estiu de 2015. La Travessa Popular de les Festes del Carme va ser el punt de partida de Tintoreres. Amb aquell recorregut, que unia la platja de Grifeu amb el Port, es va donar el tret de sortida a uns anys en els quals el club va créixer sense aturador. Tant, que va obligar els organitzadors a posar el fre i fer un parell de passos enrere, per garantir que cada activitat estava organitzada a la perfecció.

Imatge subaqüàtica de dos nedadors del club. / Cedida

Nedar per gaudir

"El nostre objectiu és que ningú nedi sol". Ho expliquen en Marcos Rodríguez, president del club, i la Neus Ferré i en Toni Soler, directius. "Som zero competitius, i qui ve sap que ve a conèixer gent, a gaudir del mar i a compartir braçades", coincideixen a afirmar. Aquesta filosofia, la de nedar amb l'únic propòsit de gaudir, és la que atreu els socis i els participants de les dinamitzacions que, durant l'estiu, s'organitzen dos cops per setmana. Els dimecres neden per la costa llançanenca i, els divendres, alternen la natació amb el running amb la modalitat Swimrun. Per participar-hi no has de ser "un gran expert ni en córrer ni en nedar, perquè es fan trajectes curts”, explica Neus Ferré. L'esport permet anar passant de l'aigua a les roques i els camins, tot gaudint de la natura, que no deixa de ser un dels grans atractius del que fa el club.

"Som zero competitius, i qui ve sap que ve a conèixer gent, a gaudir del mar i a compartir braçades"

Actius durant tot l'any

La seva activitat no es limita a les dinamitzacions ni es centra només en l'estiu. Tintoreres organitza esdeveniments com l'Open Water Weekend, una travessia en col·laboració amb Mulla't per l'esclerosi múltiple, la travessia de Swimrun des de Portbou, la nedada de Nadal o la d'inici d'any, entre d'altres. Totes les activitats tenen un caràcter solidari, menys la Travessia del Carme, que contribueix al finançament de l'agrupació. Tampoc s'aturen els entrenaments que, això sí, solen ser improvisats: s'organitzen des d'un grup de Whatsapp on els Tintoreres es troben en petits col·lectius, en funció dels horaris de cadascú. "Com que no tenim un caràcter competitiu no necessitem tenir entrenaments fixos", relata Toni Soler.

Membres del club sortint de la platja per nedar. / Cedida

Els tres directius expliquen amb orgull com, a través de Tintoreres, molts nedadors li han perdut la por al mar. Si bé recorden que "la seva funció no és ensenyar a nedar, perquè no són monitors", és evident que la sola disposició de formar grups amb el mateix interès ajuda moltes persones a fer el pas.

Durant l'estiu el club organitza dues dinamitzacions setmanals

I vist el creixement de la manada, la pregunta pel futur és inevitable. La resposta del president, en Marcos, és ben clara: "Som de Llançà i volem continuar sent d'aquí. Nedem per gaudir i no volem fer una empresa d'això, perquè és un hobby per a tots nosaltres i tots tenim les nostres feines". L'any que ve serà un any especial, el del desè aniversari, i ja anticipen que hi haurà alguna sorpresa. Al litoral llançanenc hi sobra espai per nadar i al club, fent honor a l'animal a qui fan homenatge, no deixen mai que ningú nedi sol.