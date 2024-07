El Roses mantindrà el bloc i la confiança en el planter en el segon any a Primera Catalana

L'Agrupació Esportiva Roses tindrà la temporada vinent la missió de mantenir-se un any més a Primera Catalana. L'equip rosinc va assolir la permanència amb comoditat en el seu debut a la categoria i, ara, buscarà repetir la fita. Per fer-ho, l'equip del Mas Oliva ha dipositat confiança plena en el bloc del curs passat. El club ha anunciat que continuaran fins a disset dels futbolistes que ja pertanyien a l'equip. A aquestes renovacions s'hi afegiran cinc jugadors més: quatre fitxatges i la promoció d'un futbolista del juvenil.

Els jugadors que renovaran són també, en bona part, sorgits del planter rosinc. Són els següents: Pavlo Bylo, Alejandro Montoro, Aleix Caball, Oriol Martin, Cristian Municoy, Guillem Sastre, Jorge Torres, Joel Huertas, Marc Borràs, Moussa Chaatouf, Ebrima Jawo, Sohaib Naciri, Neo Requena, Ridu El Bassri, Adam Ouaaliti, Aleix Curiel i Suli Batis.

El Roses tindrà la baixa del pitxitxi Ali Gueye, que posa rumb a Astúries

Noves cares

A banda, hi ha quatre nous noms confirmats. El primer és un vell conegut de la comarca, Toni Ruedas. El davanter de 28 anys prové del Marca de l'Ham que ha descendit a Tercera Catalana. Ruedas té passat a equips de la zona com l'Empuriabrava-Castelló i el Portbou i ha passat pel futbol base del Figueres i el Peralada. De Segona Catalana també arriba Marc Carreras. Migcampista de 24 anys, ha disputat les últimes temporades a l'Empuriabrava-Castelló després de jugar amb la UE Figueres fins a juvenils.

Per reforçar les dues àrees, el Roses ha incorporat dos perfils de molta joventut acabats de sortir del futbol base. Un és Doura Balde, davanter provinent del juvenil de Lliga Nacional de l'Olot, i l'altre és Eric Burgos, porter que fitxa des del Lloret de la mateixa categoria juvenil. També contribuirà a rebaixar l'edat de la plantilla la promoció del juvenil Moha El Asri, que va disputar el curs passat amb el filial de Tercera.

Amb les dues arribades per la parcel·la ofensiva el Roses buscarà pal·liar la baixa del pitxitxi Ali Gueye. El golejador rosinc posa rumb a Astúries. També és baixa Luciano Araya, que ha firmat pel Base Roses.

Tots aquests futbolistes es posaran a disposició de Ramón Pérez, que aquest any tornarà a seure a la banqueta de l'AE. Relleva en el càrrec a Eric Pérez, el seu fill, que deixa la posició per motius professionals. Ramón Pérez és un "home de club, de total confiança", tal com l'ha definit el president Sergio López.

Ramón Pérez relleva en el càrrec d'entrenador a Eric Pérez, el seu fill

Confiança en el planter

A més de l'equip de Primera Catalana, el club continuarà comptant amb el filial a Tercera. Aquest any, a més, passarà per una renovació de la plantilla. "Recuperem jugadors que ja havien estat a la nostra base i rejovenim molt l'equip; tindrem una mitjana d'edat d'entre divuit i vint anys", ha explicat Sergio López. La intenció de l'AE Roses és poder utilitzar els jugadors del B quan el primer equip ho necessiti i donar-los l'oportunitat de seguir el camí de Moha El Asri, que ha utilitzat el filial com a pont per accedir a la plantilla de Primera Catalana.

La pretemporada, definida

L'AE Roses començarà els entrenaments de pretemporada el 12 d'agost. El primer partit serà el dia 15 a les sis de la tarda, al Mas Oliva i contra el primer equip de l'Escala. L'estrena coincidirà amb la Festa Major de Santa Maria. La resta de partits seran contra l'Alt Empordà, el Begur, el Quart, l'Empuriabrava, el Palafrugell i el Marca de l'Ham.