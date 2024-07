Navata, a la llista de subseus per al Mundial 2030

Les instal·lacions del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa a Navata ha entrat en la llista de les 45 subseus que formaran part del Mundial FIFA 2030 en una candidatura que comparteixen Espanya, Portugal i Marroc. La RFEF ha donat a conèixer avui les seus i subseus proposades per a la cita més important del futbol, amb representació de totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol, i destaca la tria de tres camps gironins. A part de TorreMirona, també han estat seleccionades les instal·lacions de la nova ciutat esportiva del Girona FC que el club blanc-i-vermell té projectada a Vilablareix i el Camiral Golf & Wellness - La Vinya de Caldes de Malavella.

La RFEF ha explicat que la decisió final sobre l'ús de les subseus, que ara passaran per un procés d'avaluació directa per part de la FIFA, correspondrà als equips participants a la Copa del Món.

🔴 OFICIAL | Estos son los 11 estadios españoles propuestos para el Mundial 2030



➡️ Descubre también las 45 subsedes que se incluirán en el dosier de la candidatura



🔗 https://t.co/Q9BVCcwXD7#YallaVamos2030 pic.twitter.com/shDnXVqWZ6 — RFEF (@rfef) July 19, 2024

Val a dir que la ciutat esportiva del Girona es troba en fase de construcció i tot just s’ha acabat la primera part de l’obra, que consta dels dos primers camps d’entrenament (n’hi haurà set en total) i els equipaments necessaris per a què l’equip de Míchel hi desenvolupi el seu dia a dia. La previsió és que el projecte estigui finalitzat molt abans del 2030.

D'altra banda, s'han escollit onze estadis espanyols com a seus. Es tracta d'Anoeta (Sant Sebastià), el Camp Nou (Barcelona), Gran Canària (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Màlaga), Metropolitano (Madrid), Nova Romareda (Saragossa), RCDE Stadium (Cornellà-El Prat), Riazor (La Corunya), San Mamés (Bilbao) i Santiago Bernabéu (Madrid). Marroc comptarà amb sis seus i Portugal amb tres. Tots els estadis s'han elegit tenint en compte aspectes com el projecte tècnic, operativitat, estructura financera i dotació de les ciutats, a més del compliment dels requisits documentals i contractuals.

El 31 d’aquest mes s’acaba el termini per presentar a la FIFA els estadis candidats i la llista de subseus com a escenari d’un dels esdeveniments esportius més importants del món.

La FIFA confirmarà el proper 11 de desembre la candidatura conjunta d'Espanya, Marroc i Portugal en una assemblea i posteriorment es determinaran les seus que formaran part de l'organització del Mundial 2030 de manera definitiva.