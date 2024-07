Mor l'exentrenador del Figueres, el Palamós i el Girona Waldo Ramos

Dol al futbol català i, en especial, el gironí, per la mort de Waldo Ramos, als 85 anys, a Lloret de Mar. L’històric entrenador que va dur el Palamós de Preferent a Segona A, i que també va passar per les banquetes del Girona i del Figueres, entre d’altres, va tenir un paper molt destacat sobretot durant els anys 80 i 90, tot i que abans ja havia aconseguit bons resultats al futbol base de l’Espanyol i, sobretot, del Barça, amb qui s’havia proclamat campió d’Espanya juvenil diverses vegades. Ramos, nascut a Nerva (Huelva), va arribar a Catalunya de jove, on hi va tenir una testimonial carrera com a futbolista amateur, però allà on es va fer popular va ser com a entrenador. A Figueres va entrenar la temporada 93/94 a Segona B, amb jugadors com Joan Sagué, Pitu Duran, Albert Valentín o Tintín Márquez. A la jornada 30 va ser substituït per Raul Longhi.

El 2019 Waldo Ramos va rebre un emotiu homenatge al Nou Estadi de Palamós. L’entrenador dels ascensos del degà, l’home que a còpia de pujar i pujar va situar el Palamós del futbol regional a Segona Divisió A, va poder recordar i celebrar els 30 anys d’aquell ascens a la categoria de plata del futbol espanyol, l’11 de juny del 1989, durant un partits entre els veterans del Palamós i l’Olot. Aquell juny de 1989, en un atapeït camp de sorra del carrer Cervantes, ara convertit en un aparcament, l’enyorat SuperPalamós capitanejat per Ramos a la banqueta, i Emili Caballero a la presidència, va derrotar l’Arnedo (4-0) per celebrar matemàticament el salt al futbol d’elit. Waldo havia agafat el degà a Preferent (1986) després d’entrenar el Barça Atlètic i el Girona una temporada i mitja (1984-1986) i el va dur a Segona, sent ell també el preparador del debut a la categoria de plata (1989/90) en què els gironins van acabar vuitens, molt a prop de la promoció d’ascens a Primera. Aquella excel·lent trajectòria a la Costa Brava li va obrir les portes, una temporada més tard, de l’extingit CD Màlaga, també a Segona, tot i que només hi va durar 11 partits i el van fulminar tot i que l’equip anava cinquè per situar a la banqueta l’exjugador Ben Barek. Un canvi que tampoc va servir per tornar els andalusos a la màxima divisió. D’aquella etapa no en guardava gaire bon record: la considerava «traumàtica i efímera. Una anècdota». A continuació va entrenar el Figueres, a Segona B, i va tornar al Palamós, tot i que no va poder evitar el descens a Segona B el 1995 després que abans haguessin passat per la banqueta del degà Robi i Joan Curto.