Mercat de la F1: Magnussen deixa HAAS a final de temporada

Kevin Magnussen ha anunciat aquest dijous que no renovarà el seu contracte amb Haas a final de temporada. El pilot danès no ha explicat els seus plans per la temporada vinent, però el que és segur, és que no serà al costat d'Oliver Bearman.

Encara queden seients per omplir a la graella, i una de les possibilitats seria seguir el seu actual company d'equip Nico Hülkenberg, i provar sort a Stake F1 Kick Sauber, sobretot després que Guanyu Zhou expliqués als mitjans que no descartava passar a ser pilot reserva si un equip podia prometre al xinès un seient unes temporades més enllà.

Tampoc Valtteri Bottas s'ha pronunciat sobre el seu futur, i encara no hi ha notícies dels plans d'Esteban Ocon, també sense seient, que aquest cap de setmana passarà per un circuit que li porta bons records de l'any 2021, quan es va proclamar el guanyador del Gran Premi d'Hongria.

Ara bé, segons el periodista de la BBC, Andrew Benson, el francès ja tindria el fitxatge per Hass preparat, a l'espera d'un possible anunci aquest cap de setmana.

Tampoc està clar el futur de Sergio Pérez, que tot i tenir contracte amb Red Bull l'any vinent, sembla estar sota lupa. De fet, Helmut Marko, l'assessor de Red Bull, ja ha llançat diversos ultimàtums, sense nom clar, però sobreentesos. Un dels darrers: "No puc donar noms, però hi ha pilots que s'estanquen i són una mica pitjors o millors segons el seu estat d'ànim. Bloquegen el camí dels pilots joves", en declaracions per Speedweek.