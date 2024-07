Àlex Marsal seguirà a la banqueta del Peralada

El CF Peralada ha estrenat el capítol de renovacions per la banqueta. Àlex Marsal continuarà, per segona temporada, com a entrenador de l’equip a Tercera Federació. Al seu costat hi seguirà tenint Joan Tomàs com a segon entrenador, que també complirà el seu segon any a l'equip xampanyer.

A banda, el Peralada ha renovat quatre efectius més: Iñaki Codinach, el preparador físic; Xavier Núñez, fisioterapeuta (que tornarà a estar acompanyat per Marc Busquets); Aitor Almeida, analista; i Pep Genís, responsable de material, que sumarà un any més als 24 que porta al club.

Portes obertes pel femení

Aquest dijous 18, a partir de les 19:30, el Peralada oferirà una jornada de portes obertes pel futbol base femení. El club convida al Municipal de Peralada a noies en edat cadet i juvenil -és a dir, nascudes entre 2006 i 2010.