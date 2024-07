El Roses Platja fa història i guanya la seva primera Copa

El Roses Platja ha esmicolat tots els pronòstics i ha guanyat la primera Copa RFEF de la seva història. Ho ha fet gràcies a un torneig molt patit, en el qual ha estat molt a prop de ser eliminat en fase de grups i on s'ha trobat a tot un Enpie Málaga campió de lliga a la final. L'equip andalús només ha perdut dos partits aquesta temporada i tots dos han estat contra els de l'Alt Empordà.

El Roses ha guanyat la final de Jaén per 5 a 7 i ha arribat a dominar el partit per golejada. Després de la primera part, que ha acabat amb empat a zero entre dos equips conservadors, el partit s'ha desfermat a favor dels altempordanesos. Amb xuts llunyans, aprofitant rebots dins l'àrea... L'equip ha disputat un segon parcial de somni, que ha estat suficient per agafar una distància molt gran al marcador. La reacció de l'Enpie al darrer parcial no ha estat suficient i el Roses ha pogut mantenir en tot moment la victòria.

Així, el club rosinc ha obtingut un títol, el de la Copa RFEF, que mai havia conquerit. Tot un somni al qual va tenir accés gràcies a la victòria a la Copa Catalunya i que posa la cirereta a un any històric. Per altra banda, el jove rosinc Ramy Saghdani s'ha emportat el premi a millor jugador del torneig.

La temporada, però, encara no s'ha acabat. El Roses tindrà l'oportunitat de lluitar per un altre títol, la Supercopa, aquest mateix cap de setmana. Hi té accés des d'abans del partit d'aquest matí, ja que l'Enpie Málaga ja havia obtingut el bitllet en guanyar la lliga.