El CER l'Escala jugarà l'Europe Cup per segon any consecutiu

El CTT CER l'Escala tornarà a jugar a Europa. Per segon any consecutiu, l'equip de tenis taula ha acceptat la plaça per l'Europe Cup, aconseguida gràcies a la cinquena posició a la Superdivisió Masculina.

El delegat del conjunt, David González, va explicar fa poc més d'un mes que la presència a Europa no estava assegurada degut als alts costos econòmics. El CER prioritzava l'estabilitat a la competició nacional, la Superdivisió. Finalment, i després de "diverses reunions entre els estaments del club, el CER i l'Ajuntament de l'Escala", tal i com ha explicat a les xarxes, l'entitat tornarà a disputar el torneig internacional.