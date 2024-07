Iziar Martínez regna en el Campionat d’Espanya de Dificultat absolut

La localitat madrilenya d’Arroyomolinos es convertia el cap de setmana de mitjans de juny en el centre d’atenció nacional de l’escalada amb la celebració del Campionat d’Espanya de Dificultat dins del Festival Climbing Madrid, organitzat per Prensa Ibérica i Indoorwall- i impulsat per la Comunitat de Madrid amb col·laboració de l’Ajuntament d’Arroyomolinos, a més del gran suport i principal patrocini d’Iberdrola, que va celebrar de manera molt particular l’emocionant primer lloc d’Iziar Martínez sabent que és la companyia líder a Espanya en l’aposta per l’esport femení amb l’impuls a més de 160 competicions i més de 600.000 espanyoles esportistes.

Aquest és el quart títol nacional d’Iziar Martínez i aquest ha anat en línia dels valors d’Iberdrola sabent que la companyia energètica va començar els seus patrocinis a l’esport femení el 2016 amb l’objectiu de promoure la igualtat i l’esperit de superació. Aquesta victòria ha posat de manifest l’esmentat esperit de superació i començaria a forjar-se dissabte a la tarda, amb la caiguda del sol, sobre l’espectacular mur carregat d’història i utilitzat en el Campionat del Mundo d’Escalada d’Innsbruck (Àustria) de 2019. Després de superar l’equador de la prova, amb la lluita per arribar al Top, només l’escaladora val·lisoletana aconseguia tocar el punt més alt del traçat marcat pels equipadores, amb una èpica situació que el va conduir a dalt de tot del podi.

Iberdrola és líder d’Espanya en l’aposta per l’esport femení

A aquest pic d’emoció es va arribar perquè Geila Macià estava perseguint les seves marques, tot i que es quedava en els volums blaus que conduïen al Top. Va finalitzar segona, per davant de Julia Benach, qui queia dos moviments per sota de la seva companya de selecció. En aquesta disputada i emocionant final femenina avalada per Iberdrola també van estar Ainhize Belar, Lucía Sempere, Paula Traverso, Emily Charlotte i Maddi Aguirre. Aquest era primer títol nacional en joc de la temporada d’escalada, en una prova que sumava els primers punts de la Copa d’Espanya de 2024.

Més guanyadores

El Campionat d’Espanya absolut (el masculí se’l va portar Mikel Linacisoro) era la cúspide d’una piràmide formada per una competició que sumava gairebé 200 escaladors i escaladores juvenils inscrites repartits entre les categories sub 14, sub 16 i sub 18, masculina i femenina, i que parla molt bé de l’estat de salut d’aquesta disciplina al nostre país. En el cas de la femenina, en la categoria sub 14, la jove escaladora asturiana Carlota Merle va ser la campiona; en sub 16 va ser la catalana Aina Vila i la madrilenya Erika Carrasco en la sub 18.

30.000 assistents es van reunir a Arroyomolinos a Climbing Madrid

Es pot destacar que, Andrea Sánchez, responsable del Patrocinio Esportiu d’Iberdrola, va ser l’encarregada d’entregar els premis del Campionat de Paraescalada a Julia Castelló (categoria AL1F) i Lucía Martínez (categoria AL2F), que van tenir una fantàstica actuació en el campionat.

ANDREA SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL PATROCINI ESPORTIU D'IBERDROLA, LLIURANT UN PREMI. / Climbing Madrid

Varietat geogràfica en les diferents campiones d’Espanya i molta competitivitat que van fer les delícies dels 30.000 assistents reunits en aquest festival Climbing Madrid, que no només van disfrutar de la competició, sinó de música amb actuacions en viu, de xerrades com les del nord-americà Chris Sharma i la britànica Shauna Coxsey –dirigides per l’alpinista i escalador Carlos Suárez- o la del pilot amb discapacitat del Ral·li Dakar Albert Llovera. Gastronomia, diversió i espectacle en el que ja ha suposat un abans i un després en la història de l’escalada a Espanya, que va tenir com a plat fort l’esmentada posada en escena de l’escalada femenina i un empoderament al qual ha acompanyat Iberdrola.