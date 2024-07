La Cursa de la Dona tenyeix El Port de la Selva de rosa solidari

El passat diumenge 7 de juliol va néixer una nova edició de la Cursa de la Dona del Grup Iris. Per primer cop, la prova solidària es va celebrar al Port de la Selva, i ho va fer reunint a més de 440 participants, que van contribuir a la recaptació de fons per la lluita contra el càncer de mama. "Tot un èxit emocional, no només per l'organització impecable, sinó per l'onada d'emocions positives que ha generat entre les participants i els col·laboradors", tal com ha expressat Lídia Albert, presidenta del Grup Iris.

Com és habitual, la cursa no va ser l'única activitat del matí: el grup de percussió Tramuntakada va fer una actuació, mentre que Natàlia Noguer va coordinar una classe de zumba.

"Ha estat tot un èxit emocional, per l'onada d'emocions positives que ha generat entre les participants i els col·laboradors" Lídia Albert — Presidenta del Grup Iris

La Cursa de la Dona d'El Port de la Selva ha nascut per pal·liar les necessitats econòmiques amb què s'està trobant l'associació durant aquest any. El Grup s'ha trobat amb un augment notable de demanda dels seus serveis i ha buscat alternatives per rebre un impuls econòmic a través de les donacions. Per cada inscripció per la cursa l'associació ha rebut una donació de deu euros, sumant així un total de 4.480 euros. Aquesta xifra ajudarà al Grup Iris a l'hora de seguir al peu del canó en la lluita contra el càncer de mama a l'Alt Empordà.

Tot i aquesta tasca de recaptació, Lídia Albert ha destacat que l'èxit d'aquesta cursa ha anat més enllà: "És un testimoni del poder de la col·laboració i de la voluntat de fer el bé". Albert ha encoratjat a tothom qui vulgui a "fer costat a l'associació de qualsevol forma possible" i ha recordat que "cada petit gest compta".

Per aquesta primera edició al Port de la Selva, el Grup Iris s'ha recolzat en l'organització amb l'empresa A·E, Activitats i Esdeveniments, dirigida per Manel Planas. L'ajuntament del poble també ha col·laborat de manera solidària i ja s'estaria treballant per repetir, l'any que ve, amb una segona edició.