Haas fitxa Bearman per la temporada 2025 i Antonelli és un pas més a prop de Mercedes

Tal com es preveia, Haas va anunciar el passat dijous que Oliver Bearman serà un dels seus pilots per la temporada 2025.

Bearman, pilot de l'acadèmia Ferrari, ja havia pujat al monoplaça de l'equip americà el 2023 durant els entrenaments lliures del Gran Premi de Mèxic i a Abu Dhabi. També va destacar en la substitució de Carlos Sainz a Ferrari durant el Gran Premi de l'Aràbia Saudita, on va acabar en setena posició.

Ara, el jove britànic de 19 anys serà el pilot oficial del Haas, després que Nico Hülkenberg signés el contracte amb Stake F1 Kick Sauber. Queda per confirmar, però, si Kevin Magnussen serà el seu company d'equip l'any vinent.

Seients buits

Comptant l'altre seient de Haas, queden sis monoplaces a omplir per la temporada vinent, i la principal incògnita és què farà Mercedes, un dels equips que lluita per les primeres places del campionat de constructors d'enguany.

Un dels noms que podrien acompanyar George Russell és el de Sainz, el perjudicat pel canvi de Lewis Hamilton a Ferrari. Però el preferit de l'equip alemany sembla ser Andrea Kimi Antonelli, el jove italià de 17 anys que justament aquest passat cap de setmana va aconseguir la seva primera victòria a la Fórmula 2.

La Federació Internacional de l'Automobilisme (FIA), ja va anunciar fa unes setmanes el nou canvi de reglament per als joves pilots. Fins ara, l'edat mínima perquè un pilot aconseguís la seva superllicència per la F1 era de 18 anys, però ara la FIA permetrà que "a discreció exclusiva de la FIA, un pilot que es consideri que ha demostrat recentment i de manera consistent una capacitat i maduresa destacada en la competició de monoplaces de Fórmula pot obtenir una superllicència a l'edat de 17 anys".

En cas que Mercedes formalitzi el contracte amb Antonelli, haurà de decidir en quin Gran Premi pujarà el jove a una sessió d’entrenaments lliures. Antonelli, però, com a pilot provador de l'equip alemany ja ha pujat al monoplaça durant els tests privats de les silver arrows a Silverstone i Barcelona.

Mirades al futur

Fins i tot, hi ha rumors al Paddock que el jove italià podria arribar a substituir a Logan Sargeant abans que acabi aquesta temporada. El director de Williams, James Vowels ja va declarar a DAZN que havia conversat amb el pilot americà i li havia fet saber que "està en risc" i que està "parlant amb pilots per 2025 i 2026" per a l’equip.

Un altre dels dubtes de la graella és el retornat Daniel Ricciardo, sota lupa des del seu fitxatge per Visa Cash App RB, amb la presència de Liam Lawson al box en gairebé cada Gran Premi. El jove neozelandès va impressionar a Helmut Marko durant la seva substitució del pilot australià que va patir una lesió al canell al començament de la temporada 2023, en què va aconseguir els seus primers punts i també els primers punts de la temporada per a l'escuderia italiana a Singapur.

Ara bé, després dels últims resultats de Ricciardo, dins els punts, i amb menys distàncies amb Yuki Tsunoda, els rumors giren al voltant de la possibilitat de l'esperat retorn de l'australià a Red Bull en substitució de Sergio Pérez, tot i que el mexicà ha renovat contracte per la temporada vinent. No seria la primera vegada que Red Bull fa un canvi de pilots entre escuderies germanes. Ja va succeir amb Daniil Kvyat, que va perdre el seient en favor de Max Verstappen, Pierre Gasly, substituït per Alexander Albon, i el mateix Albon substituït per Pérez. Però amb els mals resultats de Pérez en els darrers grans premis, alguns mitjans com Auto Motor und Sport apunten que Red Bull seria favorable a l'intercanvi de pilots.

Els altres seients buits són a Stake F1 Kick Sauber i Alpine. A part de Ricciardo, Magnussen i Sargeant, d'entre els pilots d'aquesta temporada, queden, a més de Sainz i Esteban Ocon que han de buscar un equip per al futur, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou.