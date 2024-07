El Club d’Escacs Figueres organitza un matx benèfic contra un equip ucraïnès

El Club d'Escacs Figueres va disputar, el passat divendres, una partida amistosa a deu taulers contra el club Morshyn d’Ucraïna. El matx es va jugar online, a través de la plataforma Lichess, i va consistir en enfrontaments entre els deu representants de cada equip. Com és habitual, el Casino Menestral va servir de seu pels jugadors del Figueres a l'hora de disputar les partides.

La iniciativa va ser plantejada pel Gran Mestre del Figueres Yuri Solodovnichenko, nascut a la localitat ucraïnesa de Kherson. El matx, més enllà de la voluntat de servir d’entrenament pels escaquistes d’ambdós clubs, va ser pensat com una acció solidària. Els jugadors del Figueres van fer donatius per a les famílies afectades per la guerra al país ucraïnès.