Hamilton torna a guanyar i Verstappen salva els mobles

Lewis Hamilton torna al capdamunt del podi després de dos anys sense victòries, i ho fa amb rècord. El britànic ja és l'únic pilot que ha guanyat en un circuit nou vegades. A més, es corona a casa, a Silverstone, ampliant el rècord històric a 104.

Els seus acompanyants del podi, Max Verstappen i Lando Norris. L'holandès no era el preferit en començar el cap de setmana. De fet, a l'inici de la cursa ja demostrava que el Red Bull no tenia ritme i, tot i posar-se tercer a la sortida, poques voltes després queia fins a la cinquena posició.

Norris, per la seva banda, era el preferit per a la victòria. El de McLaren sortia en tercera posició i es veia sobrepassat per Verstappen en els primers girs, però amb l'arribada de les primeres gotes de pluja prop de la volta 20, els dos papaia van avançar el vigent campió i els dos Mercedes per encapçalar la cursa.

Estratègia de pneumàtics

Només Charles Leclerc, Sergio Pérez, Esteban Ocon i Guanyou Zhou van passar per box en el primer stint de pluja, i en van pagar les conseqüències en el segon. Els quatre pilots van desgastar els pneumàtics intermedis abans que les gotes tornessin al circuit, i van haver de tornar a passar pel box.

Verstappen i Carlos Sainz van parar en el moment precís, per recuperar temps als homes de davant, que gairebé patinaven sobre la pista. Els tres pilots locals entraven una volta més tard, i el de McLaren es mantenia al lideratge, amb Hamilton just darrere, reduint distàncies. George Russell, en tercera posició, va abandonar per problemes el sistema de refrigeració, i va obrir la possibilitat de podi per a Verstappen.

El cross-over a sec el va liderar Hamilton, seguit per Verstappen. El de Mercedes va optar per la goma tova, mentre que l'holandès es va haver de conformar amb els durs, després de fer servir tots els jocs de soft en classificació.

Remuntada de Verstappen

Norris va entrar una volta més tard i va apostar també per les gomes toves, però la millor estratègia va quedar clara poques voltes després. Verstappen esmicolava la distància amb els caps de cursa, mentre que els herois locals patien el desgast dels pneumàtics.

A poques voltes del final, Verstappen avançava a Norris, el seu principal rival al mundial, i passava la meta a menys de dos segons de Hamilton, que havia gestionat les gomes millor que el seu compatriota. Oscar Piastri finalment va travessar la meta en quarta posició a cinc segons el seu company d'equip, seguit per Sainz, en la cinquena plaça.

Una altra de les sorpreses del cap de setmana va ser Nico Hülkenberg, que ja en classificació, aconseguia posar el Haas en la sisena posició, i tot i una mala sortida a la cursa, va aconseguir mantenir la plaça.

Lance Stroll i Fernando Alonso, en la setena i la vuitena plaça respectivament, van demostrar que l'Aston Martin pot tornar a ressorgir, després dels mals resultats fora dels punts a Àustria. Alexander Albon i Yuki Tsunoda van tancar els punts, amb Logan Sargeant just per darrere. Kevin Magnussen i Daniel Ricciardo van tornar a quedar fora dels punts, seguits per Leclerc, que encapçalava el grup que va parar en els primers compassos de la pluja, Valtteri Bottas, Ocon, Pérez i Zhou. Pierre Gasly es va retirar a l’inici de la cursa amb problemes al monoplaça durant la volta de formació.