El Barretina Rural Fest, 10 anys saltant obstacles a Siurana

El Barretina Rural Fest de Siurana d’Empordà celebra la seva desena edició aquest dissabte 6 de juliol amb un recompte d’un miler de participants inscrits. La proposta, organitzada per la Unió Esportiva del municipi, compta amb una cursa d’obstacles de sis quilòmetres, una Botifarrada Popular, una zona de food trucks i diversos concerts durant tota la nit.

Enguany, el Barretina Rural Fest ha tancat el període d’inscripció en només deu dies amb un rècord d’un miler de participants que posaran a prova les seves habilitats en una quinzena de reptes al llarg del recorregut. L’organització premiarà als tres primers classificats de les categories femenina, masculina i Sub 16.

Cursa d’obstacles

Entre els sis quilòmetres entre camins, boscos i rierols del terme de Siurana, els participants trobaran murs de bales de palla o caixes, zones on posar a prova el seu equilibri, així com zones de fang, estructures inflables i obstacles naturals. Alguns dels reptes acompanyen el festival des de les primeres edicions, però n’hi ha altres que l’organització no desvetllarà fins a l’últim moment.

Es recomana als assistents l’ús de roba còmoda i vella, així com calçat adequat, però els participants que ho desitgin també podran fer el recorregut disfressats.

Imatge aèria de la sortida de la cursa d’obstacles del Barretina Rural Fest 2023. / BARRETINA RURAL FEST

La proposta

El Barretina Rural Fest pretén convertir-se en la primera de les festes d’estiu dels pobles de l’Alt Empordà, a més d’esdevenir un referent per a l’oci familiar. La iniciativa va sorgir l’any 2014 de la mà dels jugadors de la Unió Esportiva de Siurana d’Empordà per afrontar les despeses de la temporada.

Més endavant, el poble va afegir-se a la proposta i a l’organització del Festival, que avui en dia compta amb una setantena de voluntaris que es reparteixen les diferents tasques; el servei de guarda-claus, la cuina, vigilància dels aparcaments, els dos punts d’avituallament i la supervisió del recorregut.

Els corredors enfrontant-se a un dels obstacles del recorregut. / BARRETINA RURAL FEST

Nit de concerts

El Barretina Rural Fest també preveu una nit de concerts gratuïts fins a la matinada, amb diferents tipus de grups per diferents tipus de públic.

Enguany l’Orquestra Di-versiones serà la primera a actuar, a partir de les 22 hores. L’Orquestra Mitjanit continuarà l’espectacle a les 00.30 h i finalment, la DJ, Punxadiscos Onea posarà música fins a l’alba.