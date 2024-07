Doble podi d'Iker González, del CER l’Escala, al Campionat d’Espanya

L'escalenc Iker González, del CER l’Escala, ha aconseguit la tercera posició tant en la prova individual com en la de dobles del Campionat d’Espanya celebrat a Guadalajara.

En la categoria individual, ha perdut en semifinals contra el seu excompany Norbert Tauler i, en dobles, fent parella amb Miguel Ángel Pantoja, també ha arribat a semifinals, on ha perdut davant de Guillot i Tauler. El gran triomfador del certamen ha estat l'alacantí Diego Lillo, que ha guanyat les dues proves.

González ha tingut una gran temporada, especialment a la Superdivisió, on ha obtingut els millors resultats de la seva carrera i ha estat una peça clau per la classificació del CER l'Escala per la competició europea. El jove palista escalenc continuarà lligat a l'entitat altempordanesa durant l'any vinent, tal com va anunciar el club el passat maig.