El Figueres es queda sense el consol d’anar a la Copa del Rei

La Unió Esportiva Figueres ha rebut una nova patacada després del play-off d’ascens frustrat. Si bé la creença general era que aquesta desfeta atorgava un bitllet per la Copa del Rei, la Federació Catalana li ha adjudicat l’accés al Vic. La participació a la Copa assegura un enfrontament contra un club de Segona i, en cas de victòria, la rebuda d’un conjunt de Primera.

Decepció inesperada

En contra del que la massa social pensava, la Unió no tenia confirmació oficial que rebria aquest bitllet. El president Dani Sala, però, ha defensat que «entenem que els tercers hauríem de ser nosaltres». El directiu ha expressat la seva decepció: «No cal dir què hauria suposat econòmicament enfrontar-nos a un rival d’entitat a casa. Parlem de milers d’euros». Així doncs, el Figueres haurà de lluitar als despatxos la tornada a una competició, la Copa del Rei, que li porta bons records, com la històrica edició de 2001 on va arribar a les semifinals.

Noves cares a l’equip

Paral·lelament, la direcció esportiva del club ja ha anunciat els dos primers fitxatges pel curs vinent. Es tracta de Peter Valencia, pivot equatorià provinent de l’Escala, i Uriel Brugnoni, defensa argentí que arriba del Sant Jaume de Llierca. En el capítol de renovacions, la Unió ha confirmat la continuïtat de Moha, Zou, Àlex Sánchez, Marc Reñé, Marcel Expósito i Albert Genís. Arnau Teixidor, per la seva banda, és baixa.