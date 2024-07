La Jonquera renuncia a jugar a Segona Catalana

La UE La Jonquera ha renunciat a la plaça de Segona Catalana i tornarà a començar des de l’última categoria del futbol regional. El club no ha pogut crear un equip prou competitiu per a la categoria i, en el descens a Quarta Catalana, es nodrirà d’una plantilla formada només per jugadors jonquerencs i amb passat al futbol base de l’entitat.

Amb la baixa del club fronterer i els descensos recents de l’Empuriabrava-Castelló i el Marca de l’Ham, la Segona Catalana es queda sense cap representant altempordanès.

La renúncia s’ha fet pública a través d’un comunicat emès a les xarxes socials, en el qual el president de l’entitat, Joan Budó, ha exposat els motius que han dut el club a prendre aquesta decisió dràstica.

Budó ha explicat que la meitat de la plantilla ha decidit no continuar, per diversos motius. El club ha buscat refer l’equip amb jugadors de la demarcació, però «no ha estat possible». Davant la «impossibilitat de crear una plantilla mínimament competitiva per a la categoria», tal com ha reconegut el president, la directiva ha decidit baixar dues categories i disputar la temporada 2024-2025 a Quarta Catalana.

El president jonquerenc ha remarcat que es tracta d’una decisió únicament esportiva: «No es tracta d’un tema econòmic, estem sanejats».

Base jonquerenca a Quarta

El club s’ha espavilat a l’hora de formar un equip que lluiti per tornar a escalar categories. Segons Joan Budó, la plantilla ja està confeccionada. Comptarà amb 22 jugadors, tots ells de la Jonquera i amb passat al futbol base del poble.

El primer anunci del club és el de l’entrenador que dirigirà l’equip la temporada vinent. Es tracta de Guillem Vera, amb passat al club de Les Forques i amb experiència com a jugador, tècnic i àrbitre.

L’equip fronterer anunciarà les incorporacions a la plantilla durant els pròxims dies i setmanes a través dels seus perfils a les xarxes socials.