Mercat de pilots de F1: Renovació de Gasly i Stroll amb les mirades posades en Bearman

Tant el francès Pierre Gasly com Lance Stroll han anunciat avui la seva renovació pels seus dos respectius equips, Alpine i Aston Martin per les temporades vinents de Fórmula 1.

No sorprèn la renovació del canadenc, fill de Lawrence Stroll, propietari d’Aston Martin, mentre que Alpine ja va deixar clar que apostava per Gasly després de l'anunci que Esteban Ocon, l'altre pilot de l'equip hereu de Renault, anunciés la seva marxa després de l'incident entre els dos compatriotes al Gran Premi de Mònaco. Ocon va buscar un avançament sobre Gasly a l'entrada de la recta del túnel del circuit del Principat, un lloc poc encertat per a la maniobra, que va acabar amb la cursa dels dos monoplaces de l'equip francès. Queda encara el dubte de qui es quedarà el segon seient.

Nous aspirants

Mentrestant, segons indiquen alguns mitjans especialitzats com Racing News 365 i les xarxes socials, s'espera que l'equip estatunidenc Haas anunci el fitxatge del jove pilot britànic de 19 anys, Oliver Bearman abans del Gran Premi de Gran Bretanya a Silverstone. Bearman, campió de la F4, actualment pilot a F2 per l'equip Prema substituiria a Nico Hülkenberg, que va anunciar el seu fitxatge per Stake F1 Team Kick Sauber (anteriorment Alfa Romeo o Sauber i a partir del 2026 Audi).

El jove britànic ja va destacar pel seu paper en substitució de Carlos Sainz durant el Gran Premi d'Aràbia Saudí. Bearman va classificar-se onzè amb el Ferrari, i va acabar la cursa en setena posició, esdevenint el pilot més jove en puntuar en una cursa en el seu debut. A més, l'escuderia ja el va promoure com a pilot reserva, juntament amb Antonio Giovinazzi, que ja va pilotar l'Alfa Romeo entre el 2019 i el 2021 i el subcampió de la temporada 2021 de F2 Robert Shwartzman, ambdós al Campionat de Resistència de la FIA amb Ferrari i Af Corse.

La situació de Carlos Sainz

El madrileny, sense lloc a Ferrari després del detonant del fitxatge de Lewis Hamilton per l'escuderia italiana, va declarar davant els mitjans que ha mantingut contacte amb la resta d'equips del Paddock i que té la intenció d'anunciar la seva decisió de fitxatge el més abans possible.