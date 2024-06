El trofeu de la Copa Amèrica arriba al Club Nàutic l’Escala

El Club Nàutic l’Escala ha estat aquest dimarts el punt de partida d’una gira que portarà el trofeu de la Copa Amèrica a diferents ports catalans. Aquest dimecres serà a Palamós i després passarà per Vilassar de Mar, Sitges, Tarragona i Cambrils, abans de tornar a Barcelona a principis de juliol.

L’objectiu és la promoció d’una competició, que atrau milers de persones de tot el món, però que també vol acostar la regata més important del planeta al públic local. El Club Nàutic l’Escala ha acollit un centenar de persones, que van poder escoltar Grant Dalton, un dels navegants de referència d’aquesta competició.

Moment de l'acte celebrat aquest dimarts. / Empordà

Dalton (Auckland, Nova Zelanda; 66 anys) ha donat set voltes al món amb vaixell i suma dues victòries en la Copa de l’Amèrica, la competició de vela més important del món. Com a responsable de l’equip guanyador de l’última edició, el Team New Zealand, té l’encàrrec d’organitzar la prova que se celebrarà a Barcelona del 22 d’agost al 27 d’octubre.

El trofeu de la Copa de l’Amèrica, també coneguda com la Gerra de les 100 guinees, o popularment com a Auld Mug, és el premi esportiu més antic del món. Es va entregar per primer cop l’any 1851, i des d’aleshores ha anat passant de mà en mà entre els guanyadors de la competició.

Coincidint amb l’acte de l’Escala, s'ha celebrat una exhibició de vela adaptada.