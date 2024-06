L’Escala lliga el tècnic i el president però perd "Pime"

A poc a poc el Futbol Club l’Escala va confeccionant les peces. La setmana passada va lligar el nou president (Jordi Peraferrer) i el nou entrenador del primer equip, de Tercera RFEF (Raúl Paje).

L’Escala proclamarà la nova junta directiva després que Pipa Costa anunciés que deixaria el seu lloc. Peraferrer ha encapçalat l’única candidatura i pròximament es convocarà una assemblea de socis per fomalitzar la seva presa de possessió i la de la resta de la junta.

La setmana passada els blaugranes també van anunciar el nou entrenador. Tot i que Oscar Álvarez era un dels candidats per ocupar el lloc d’Aday Benítez, que ha fitxat per l’Europa (Segona RFEF), finalment l’escollit ha estat Raúl Paje. L’entrenador de Cornellà de Llobregat, de 38 anys, ja coneix la Tercera RFEF perquè hi va estar entrenant la temporada passada, amb la Muntanyesa. El barceloní també ha dirigit el Viladecans i la Unificació Bellvitge, entre altres.

Pime fitxa per l’Europa d’Aday

L’Escala té feina al davant. De moment, l’equip ha confirmat la renovació del migcampista Josu Currais i la del davanter Ibuki Nemoto. En canvi, ja hi ha tres baixes: la del pitxitxi santallogaienc Eric Pimentel, Pime, que farà el salt a l’Europa amb Aday; la del capità Nil Congost i la del defensa David Grifell.

Salam, encarrilat al filial

D’altra banda, tot i que Salam El Harche deixa la coordinació del club, és probable que segueix com a entrenador del filial després de l’ascens a Tercera Catalana.