"Vull un Figueres valent, hem de tornar a intentar l’ascens a Tercera"

L’entrenador de Llançà Hèctor Simón, de 40 anys, dirigirà la Unió a la propera temporada. Prové dels juvenils del Girona i havia entrenat el Peralada i l’Hospitalet a Tercera RFEF.

Com afronta aquest nou repte?

Amb molta il·lusió i ganes d’aquest projecte. He escollit la Unió perquè la nova junta està fent bé les coses. I en l’àmbit de futbol s’ha apostat per gent com en Nitus (Santos) i en Raül (Agné). Hi ha feina, però volem començar a treballar en una identitat i en una idea.

Hauria estat l’entrenador tant si s’hagués pujat a Tercera RFEF com no. La categoria no ha estat primordial per fitxar per la Unió?

No he mirat categories. Podia haver tingut altres opcions, però des que en Nitus i en Raül m’ho van proposar ho tenia bastant clar. Em trobo en un punt d’entrenador que no tinc pressa, vull fer bé les coses i, actualment, aquí és el millor lloc per mi.

D’on ve la seva relació amb Nitus Santos i Raül Agné?

Els conec des de fa molt temps. A en Nitus des que jugava al futbol base del Peralada. I en la meva primera experiència com a entrenador ell va ser qui va apostar per mi al Peralada. Em transmet tranquil·litat i confiança. En Raül és un referent com a entrenador per mi. Vam coincidir a l’etapa de Girona, ell com a tècnic i jo com a jugador. Després, vaig tenir dos anys a Rodri a l’Olot. Tenen la mateixa idea de futbol i és la que jo sento.

Canviarà gaire la seva idea pel fet de competir a Elit, en lloc de Tercera RFEF?

No. Potser canviarà el perfil de jugador. Amb l’equip a Tercera potser ens hauria costat més confeccionar una plantilla més competitiva perquè el playoff va acabar tard i altres clubs fa temps que la planifiquen. Però hauríem fet un equip per competir bé. A Elit, tot i que no és fàcil, hem de crear un equip per estar a dalt i tornar a intentar l’ascens a Tercera, que és la categoria mínima on ha d’estar la Unió.

Quin Figueres li agradaria veure?

Treballarem per ser un equip valent, per intentar ser protagonistes amb la pilota i amb la intenció clara d’anar a fer mal i gol. I divertir-nos per jugar a futbol. No m’agrada tenir la pilota per tenir-la. Ara bé, haurem d’anar a camps, i fins i tot en partits a casa, on haurem de tirar d’orgull. Vull jugadors que sentin la Unió i tinguin orgull de portar l’escut, ja que estem en un club que és referent a la província.

Hi haurà més pressió la propera temporada per assolir l’ascens?

És l’objectiu final. Muntarem un equip per tornar a intentar l’ascens. Els jugadors i nosaltres ens hem de centrar en el dia a dia i fer un equip que sàpiga competir i què fer en cada moment. El procés i la confiança amb la qual treballarem ens portarà els resultats. El fet d’estar a dalt ha de ser la conseqüència de treballar bé el dia a dia. Hem de formar jugadors intel·ligents a dins del camp i tenia una idea clara de joc.

Ha vist el Figueres els últims mesos, el darrer cop el dia de l’Atlètic Lleida a casa. Què canviaria de l’equip, té marge de millora?

Anem justos de temps, però tenim les idees bastant clares. Estem en el procés de confeccionar la plantilla, de renovar jugadors que han fet una bona temporada i de portar noves incorporacions. En Roger (Vidal) ha fet una molt bona feina, arribant a la final del play-off.

La plantilla serà continuista o hi haurà una revolució?

Volem que continuï una gran part i afinar amb incorporacions que ens en pugin el nivell, dins de les nostres possibilitats. El club té una cosa molt clara, i que m’agrada molt, que és el compromís econòmic.

De qui s’envoltarà?

Vindré amb un segon entrenador. És en Marçal Juanola, un entrenador jove que estava al Cristinenc aquesta temporada i havia estat de segon al Palamós. Coneix la categoria, els jugadors i feia temps que volia treballar amb ell. La resta del cos tècnic, encara està per veure.

Torna a Vilatenim més de dues dècades després. Com recorda l’etapa a la Fundació?

També he escollit la Unió perquè em va marcar en aquella etapa. Hi vaig estar els dos primers anys de juvenil, abans de fer el salt a l’Espanyol. En el primer, vaig jugar a Lliga Nacional i en el segon, a l’amateur a Preferent. Tots els empordanesos tenim el record de quan el Figueres estava a Segona A i B. El meu oncle em venia a buscar per anar a Vilatenim quan jo tenia 8-9 anys. Dins de la distància que hi ha avui, si al principi de la propera temporada som 500 al camp, al final l’objectiu és ser-ne el doble amb un equip que transmeti, que sigui valent i que enganxi i ho faci passar bé a la gent.