El futbol modest torna a ser reconegut en els Premis Amos de l’Àrea

La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea, la festa del futbol de l’Alt Empordà, va tornar a posar el focus als futbolistes més encertats d’11 categories territorials. Un total de 23 pitxitxis i zamores del futbol amateur van desfilar per l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, aquest dijous al vespre, per recollir el trofeu que els acredita com els més efectius i els més sòlids de la temporada.

L’esdeveniment, impulsat des dels inicis, el 2012, per EMPORDÀ i per Prensa Ibérica, comptava amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

Jugadors de deu clubs de la demarcació van ser reconeguts en els Amos de l’Àrea 2023/24, entre els quals noms propis com els de Haimadou Konteh (Camallera) i Adrián García (Esplais), màxim golejador i porter menys golejat de tota la província de Girona, des de Primera Divisió fins a Quarta Catalana. També va sobresortir el nom de la portera Xènia Cardona, que recollia el trofeu per vuitè cop en tretze edicions. D’altres, també ja sabien què era pujar en aquest escenari, com Alioune Gueye, Barbara Pietryka, Alpha Diallo, Quinti, Alexandra Cortizo, Aroa Bravo i Marina Torres, que hauran de fer lloc a la lleixa de casa.

A la gala tambés es van premiar una seixantena de joves jugadors de cinc equips de les lligues del Consell Esportiu de l’Alt Empordà pel seu joc net: Palau-saverdera aleví; Bàscara i Navata benjamins; i Peralada i Vilamalla prebenjamins. Aquests van ser els conjunts que van rebre més targetes verdes, que premien diferents actuacions positives i exemplars a dins del terreny de joc.

Manel Cabezos, premi Garatge Sala Fiat 600

A més de golejadors i de porters, els Amos de l’Àrea reconeixen la trajectòria d’altres personalitats vinculades en el futbol. Per un costat, el premi Garatge Sala Fiat 600 reconeix una trajectòria esportiva i en aquest cas el guardonat va ser l’entrenador Manel Cabezos. L’actual tècnic de l’Alt Empordà de Peralada, de 64 anys, duu 35 temporades a les banquetes del futbol regional. «Voldria entrenar 35 anys més, però no serà possible. He entrenat molts jugadors i si n’he perjudicat algun li demano perdó perquè mai ho he fet expressament», va comentar Cabezos quan Dani Sala, gerent de Garatge Sala, li va entregar del guardó.

D’altra banda, l’àrbitre de Sant Climent Sescebes César Romero Mota va ser reconegut per retirar-se després de dues decades xiulant en camps de futbol base i amateurs.

Mireia Vera recorda l'etapa al Llers

La ponent convidada d’aquesta edició i que va obrir l’acte va ser Mireia Vera, actual entrenadora de la Queens League i analista de futbol en ràdios i televisions d’àmbit català. La jonquerenca va explicar que «a partir del 2019 la meva vida va canviar amb la primera final del Barça. Ara, gaudeixo de finals amb el micro a la mà, però el camí va començar fa molts anys als camp de la Jonquera i del Llers. La meva etapa aquí es va allargar 10 anys i el futbol que ara tenim tothom a l’abast, a la televisió, abans no existia». Vera va recordar que en aquell moment «el Llers era el club que més apostava pel femení i que guanya més títols».

