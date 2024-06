La badia de Roses reunirà les millors tripulacions de 22 països en el Mundial de catamarans

Aquest dijous s’ha presentat el F18 World Championship, el Campionat del Món de catamarans que es celebrarà del 28 de juny al 5 de juliol en aigües de la badia de Roses, amb dos camps de regates ubicats davant la Platja del Cortal de la Devesa, de Sant Pere Pescador. Fruit de l’èxit de l’edició del 2019, la competició internacional torna a la Costa Brava i a les instal·lacions del Club de Vela la Ballena Alegre, consolidant la destinació com a seu de referència per aquesta classe, amb la participació de més de 130 catamarans provinents de 22 països d’arreu del món. Les regates es disputaran en categoria masculina, femenina i mixta.

La presentació del Mundial, aquest matí / Emporda.info

L’excepcional palmarès dels regatistes fa difícil pronosticar les flotes que es poden emportar aquest títol en joc. Entre els participants hi haurà nombroses flotes campiones del món en anteriors edicions, procedents d’Estats Units, Argentina, Grècia o Espanya, i amb esportistes que han guanyat els campionats nacionals de països com Austràlia, França o Països Baixos. La presentació del mundial de catamarà Formula-18 s’ha fet aquest matí al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, amb la presència del vicepresident de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador; Josep Bofill, alcalde de L’Escala; José Alberto Gainza Blanco, president Club de Vela la Ballena Alegre i Pep Subirats, director esportiu del club.

El campionat l’organitza, per delegació de la International F18 International Association, el Club de Vela La Ballena Alegre, amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’Agència Catalana de Turisme, el Club Nàutic L’Escala i la Real Federación Española de Vela, així com de la Federació Catalana de Vela i la Asociación Deportiva de Catamaranes – Adecat.

25 anys del Club de Vela la Ballena Alegre

El Club de Vela la Ballena Alegre, ubicat a La Ballena Alegre Costa Brava, celebra 25 anys de dinamització dels esports nàutics (1999/2024). Reconegut internacionalment com un model de referència en la implementació de pràctiques sostenibles en esdeveniments esportius, el club ha estat pioner en un model innovador d'organització d'esdeveniments amb un fort enfocament en la sostenibilitat, basant-se en l'Agenda 2030 per promoure la inclusió social, la inspiració per a l'acció mediambiental i el creixement econòmic local.

Una experiència sostenible i un impacte econòmic de 8 milions d’euros

El club treballa amb un projecte d'estudi d'impacte socioeconòmic de l’esdeveniment, que s'estima en uns 8 milions d'euros, demostrant com els esdeveniments esportius són una eina de desenvolupament econòmic i social del territori. El projecte pretén, també, promoure la consciència mediambiental i implementar accions concretes per protegir i restaurar els recursos naturals de l'Empordà, especialment el seu entorn pesquer i els ecosistemes marins. La col·laboració amb institucions públiques, empreses i voluntaris permet impulsar i posar en valor projectes mediambientals de territori, creant oportunitats per a la participació ciutadana i fomentant l'aliança amb organitzacions locals. El club impulsa projectes mediambientals que fomenten la participació ciutadana i les aliances locals. Destaquen les accions de col·laboració amb Empordà Mar, Projecte Sèpia, EcoNàutic, Fundació Alive, Pop de Gram i Indigo Life.org, entre d’altres.

Aquesta mentalitat col·laborativa culmina a la Fira Conscient, un esdeveniment organitzat dins del projecte que té un impacte socioeconòmic positiu, promovent l'ocupació i fomentant un turisme actiu i responsable, tots dos elements fonamentals per al desenvolupament local.