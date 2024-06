Així van brillar els escaladors d'elit a l'esdeveniment d'escalada més gran d'Espanya

L'esdeveniment organitzat per Prensa Ibèrica i Indoorwall, i impulsat per la Comunitat de Madrid amb la col·laboració de l'Ajuntament de Arroyomolinos, va comptar amb el suport clau de Renfe, entre altres patrocinadors. Amb una una assistència rècord de gairebé 30.000 persones, que van participar en el festival i les competicions de Climbing Madrid, aquest festival s'ha convertit en part de la història de l'escalada nacional.

Un esdeveniment que, sens dubte, ha enfortit la comunitat escaladora. I perquè no us perdeu els instants més emocionants de la competició, el tren de l'esport de Renfe, amb el ferm propòsit de donar suport al talent esportiu espanyol, us porta els moments més destacats del que va ser un Campionat d'Espanya d'alt nivell.

Un capítol nou al Campionat d'Espanya de Dificultat

L'esperit de superació va ser palpable entre els més de 300 escaladors i paraescaladors professionals, que van demostrar una increïble destresa a l’hora d’enfrontar-se a les dures vies del mur desafiant d'escalada; una colossal estructura de competició internacional amb la certificació de la IFSC (International Federation of Sport Climbing) utilitzada prèviament al Campionat del Món de fa dos anys a Innsbruck, Àustria, que va fer d'aquesta competició una cosa inoblidable per a tots els participants i espectadors.

Aquest mur de competició espectacular ha estat l'epicentre del Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada 2024. Una novetat que representa un pas més en la consolidació de l'escalada al nostre país.

El tren de l'esport ha donat suport als atletes d'elit a Climbing Madrid i ben aviat portarà entrevistes exclusives amb reconeguts escaladors professionals a nivell internacional

I, just abans de la final del Campionat, vam poder inspirar-nos amb les converses de figures internacionals molt reconegudes en el món de l'escalada com Chris Sharma i Shauna Coxsey, orquestrades per un mestre de cerimònies molt especial: el conegut escalador i alpinista madrileny Carlos Suárez.

L'escalador professional Carlos Suárez entrevista a les dues vegades Campiona del Món de Boulder, Shauna Coxsey / .

Carlos Suárez entrevista a escalador professional nord-americà Chris Sharma / .

I així, en la categoria absoluta, Iziar Martínez i Mikel Linacisoro es van alçar amb el títol de Campions d'Espanya de Dificultat 2024. Iziar, coneguda afectuosament com a “Ichi”, va conquistar el públic amb un esforç final impressionant, aconseguint el top de la via amb un moviment dinàmic que li va valer una gran ovació del públic. Al seu costat, a la segona i tercera posició, Geila Macià i Julia Benach van demostrar la seva increïble força i tècnica -es nota que són atletes sòlides. N'és una prova la bona col·lecció de medalles internacionals. A la categoria masculina, Linacisoro va superar un complicat sostre a la via, guanyant amb una tàctica impecable. Raúl Escribano i Guillermo Peinado van completar el podi, mostrant també una gran perícia i determinació.

El Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada 2024 va ser un espectacle en tots els sentits. Iziar Martínez i Mikel Linacisoro van impressionar amb actuacions excel·lents, evidenciant el creixement i la competitivitat de l'escalada a Espanya

Paraescaladores, membres de les federacions i organismes oficials /

Les categories juvenils van ser un veritable espectacle de talent i superació. A la sub14, Carlota Merle i Lur Guenetxea es van emportar l'or, mentre que a la sub16, Aina Vila i Teo García van pujar al capdamunt del podi. La categoria sub18 va veure Erika Carrasco i Santiago Oronich destacar amb les seves impressionants actuacions a la paret, demostrant que el futur de l'escalada espanyola està ple de promeses.

El mateix exigent mur de competició va ser l’escenari del Campionat de Paraescalada, un altre dels moments estel·lars del festival. Amb la participació de 35 atletes i 16 categories, es va demostrar que els límits poden ser superats amb perseverança i dedicació. Des d'escaladors amb amputacions fins a aquells amb esclerosi múltiple o deficiències visuals severes, cada competidor va brillar per la seva pròpia valentia i habilitat. Històries com la de Sergio Aznárez, debutant amb èxit a la seva primera competició tot i ser cec i autista, i Bene Muñoz, que va transformar l'escalada en una eina de rehabilitació després d'un greu accident, van captivar i motivar tots els presents.

Troba aquí tots els resultats de cada categoria de Paraescalada.

El Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada i el festival Climbing Madrid 2024 han deixat una empremta inesborrable en la història de l'esport, subratllant el compromís de Renfe amb els esportistes i demostrant que l'escalada va més enllà d'una simple activitat física.