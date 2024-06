Els Amos de l’Àrea premiaran la qualitat de 23 futbolistes aquest 20 de juny a Figueres

Els màxims golejadors i els porters més sòlids dels equips amateurs de l’Alt Empordà estan citats aquest dijous dia 20 de juny (19.30 h) a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, en l’entrega de la 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea. La gran festa del futbol regional altempordanès està impulsada pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres.

En total, rebran un trofeu 23 futbolistes –12 pitxitxis i 11 zamores– dividits en 11 categories amb presència altempordanesa: en masculí des de Tercera RFEF fins a Quarta Catalana; en femení des de Primera Catalana fins a Amateur F-7 i, la novetat d’enguany, el futbol sala de Primera i de Segona Catalana.

Alguns d’ells recolliran el trofeu per enèsim cop, com és el cas de Barbara Pietryka i Marina Torres (Camallera), Eric Pimentel Pime (L’Escala), Ali Gueye i Alexandra Cortizo (Roses), Albert Quintanas Quinti (Figueres), Xènia Cardona i Aroa Bravo (ara, al Futbol Sala Vilafant) i Alpha Diallo (Sant Pere Pescador).

Jugadors de deu clubs de la demarcació seran reconeguts en els Amos de l’Àrea 2023/24: CF Peralada, FC L’Escala, UE Figueres, AE Roses, UE La Jonquera, FC Sant Pere Pescador, CF Esplais, CF Camallera, Roses City FC i Futbol Sala Vilafant.

Els millors registres de girona

Entre els guardonats d’enguany hi haurà futbolistes que disposen de registres que van més enllà de la comarca. L’Amos de l’Àrea comptarà amb el màxim golejador i el porter menys golejat de tota la província de Girona, comptant des de Primera Divisió fins a Quarta Catalana.

Per un costat, el mitjapunta gironí Haimadou Konteh ha marcat 48 gols amb el Camallera -el rosinc Vicenç Lloret, del Roses City, ha completat el podi de pitxitxis gironins amb 37 dianes. Per l’altre costat, el porter castelloní Adrián García, que ha acabat amb un coeficient de 0,61 (17 gols en 28 partits) amb l’Esplais. Tots tres s’han mostrat infal·libles a Quarta Catalana.

Manel Cabezos i Romero Mota

Paral·lelament, els Amos de l’Àrea comptaran amb dos guardons especials més: el premi Garatge Sala Fiat 600 reconeixerà la trajectòria de l’entrenador Manel Cabezos. L’actual tècnic de l’Alt Empordà de Peralada, de 64 anys, duu 35 temporades a les banquetes del futbol regional.

Com en anteriors edicions hi haurà un reconeixement per l’estament arbitral. Aquest cop el guardó serà per a César Romero Mota per la seva trajectòria. El col·legiat de Sant Climent Sescebes, de 56 anys, es retira després de vint temporades.

Mireia Vera, la ponent

La ponent convidada d’enguany i que obrirà la gala dels Amos de l’Àrea és la jonquerenca Mireia Vera, que agafa el relleu de Juanjo Rovira, Pere Gratacós i Laura Brugués. L’entrenadora de la Queens League té experiència a la selecció catalana (va alçar el títol estatal sub16 femení el 2018) i també havia jugat al Llers. Actualment, és analista de futbol en ràdio i televisions d’àmbit català.

Reconeixement a equips de base del Consell

A la gala dels Amos de l’Àrea també es reconeixerà el futbol base. En aquest cas, un total de cinc equips alevins, benjamins i prebenjamins que juguen a les lligues del Consell Esportiu de l’Alt Empordà seran distingits pel seu joc net: Palau-saverdera aleví; Bàscara i Navata benjamins; i Peralada i Vilamalla prebenjamins. Són els conjunts que han rebut més targetes verdes, que premien diferents actuacions positives i exemplars a dins del terreny de joc.

Descarrega't el suplement especial Amos de l'Àrea 2023/24 Descarrega't el suplement especial Amos de l'Àrea 2023/24

Des de fa 13 anys

L’organització dels Amos de l’Àrea es va començar a gestar a la temporada 2011/12 des de la secció d’esports del Setmanari de l’Alt Empordà, coordinada per Lluís Ribera amb el suport de Roger Arbusà i del web Futbol Empordà, actualment inactiu. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, a través de la seva delegació a la comarca, van col·laborar en el projecte des del primer moment.

La festa sempre ha mantingut el seu caràcter constructiu per potenciar els valors d’esportivitat i d’igualtat. Des d’un primer moment, s’han premiat jugadores i jugadors i a partir del 2015 es van incloure àrbitres. El criteri per escollir els guardonats ha estat sempre objectiu, a partir de les dades estadístiques dels gols marcats o encaixats i dels partits jugats durant una temporada segons marquen les actes publicades a la Federació Catalana de Futbol. En el cas dels porters, per optar al guardó s’havien de jugar un mínim de la meitat dels partits de la temporada.

L’entrega dels guardons anirà a càrrec de Jordi Masquef, alcalde de Figueres i diputat d’Esports de la Diputació de Girona; Carles Mallart, directiu de la Federació Catalana de Futbol; Rafa Orellana, delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres a Girona; Lluís Valero, president del Consell Esportiu de l’Alt Empordà; i Marc Verdaguer, director de L’Empordà, entre altres.